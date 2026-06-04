◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)

オリックスは初回に1点を先制しながらも、その後打線は沈黙。最少失点で好投を続けていた先発エスピノーザ投手も同点の終盤8回にタイムリーを浴び2失点目を喫すると、そのまま最後まで1点が遠く接戦を落とし巨人相手に3連敗となりました。

連敗を脱出したいオリックスは初回、相手先発の田中将大投手を攻め、西川龍馬選手の2塁打でチャンスを作ると、太田椋選手のタイムリーヒットで幸先よく1点を先制。しかし2回には先発エスピノーザ投手がキャベッジ選手に11号ソロを打たれ同点となります。

勝ち越したい打線は4回にチャンスを作ります。2アウト1塁から若月健矢選手がレフトへ2塁打を放ちチャンス拡大かと思えましたが、1塁ランナーがホームへ突入。これを巨人の中継プレーによって阻止されます。

6回にも2アウト1、3塁のチャンスを作ったオリックスでしたが、田中投手の前にあと1本が出ず。エスピノーザ投手も負けじと最少失点のまま好投を続け「1-1」のまま、8回を迎えましたが、1アウト2塁のピンチを招くと、この場面で泉口友汰選手に手痛いタイムリーツーベースを浴び、1点を勝ち越されます。

なんとか追いつきたい1点差の最終回は、相手守護神マルティネス投手に抑えられ敗戦。オリックスはこのカード1勝もできず3連敗となりました。