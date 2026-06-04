女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（30）は5月29日に自身のInstagramを更新し、水着を購入したことを報告した。投稿では、夏を前に新しい水着への期待をのぞかせながら、白いひもビキニ姿のオフショットを公開。添えられた写真は、過去に撮影されたものとみられ、新しい水着の着用カットではない可能性もあるが、開放感のある一枚にファンの視線が集まっている。

【画像】園田彩乃、黒ヒモビキニで“誓い”捧げる 新ジャンルへの挑戦明言に高まる期待

公開された写真では、園田が白地に青のラインが入ったひもビキニ姿でスマートフォンを構え、隣の女性と鏡越しに自撮りしている。暗めの室内には窓越しの夜景が映り込み、手ブレ感のあるラフな画角も含めて、リラックスした大人っぽい雰囲気が漂っている。投稿には「やっと水着買ったー！ 楽しみ楽しみ」とつづられており、夏らしいムードを感じさせる内容となっている。

【画像】鏡越しに自撮りする園田（画像は園田彩乃公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「素晴らしいボディに合ってます」「ナイスバディパーテー」「ふたりとも可愛くてセクシーな水着」「たまらん」といった称賛の声が寄せられている。