◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4−2阪神(4日、甲子園球場)

阪神が9回に西武を追い詰めますが、惜しくも届かず3連敗となりました。

阪神先発の西勇輝投手は初回、1アウトからフォアボールで出塁を許すと、3番・桑原将志選手にヒットを打たれ1塁3塁とされます。ここで4番・ネビン選手に犠牲フライを打たれ、先制点を許しました。

4回は2本のヒットで2塁3塁のピンチとなると、7番・西川愛也選手にライトへタイムリー。さらにこの打球を佐藤輝明選手がファンブル、悪送球も重なり2塁ランナーまで生還し3点目を失いました。

攻撃は5回に西武先発の平良海馬投手からランナー2塁のチャンスを作ると、嶋村麟士朗選手のタイムリーで1点を返します。しかし直後の6回、3番手の門別啓人投手が渡部聖弥選手にフェンス直撃のタイムリーを打たれ、再び3点差となりました。

反撃に出たい阪神は9回、先頭がフォアボールで出塁しますが、続く森下翔太選手はライトの長谷川信哉選手の好守に阻まれ1アウト。それでも4番・佐藤輝明選手はフォアボールを選ぶと5番・大山悠輔選手は相手のエラーで満塁を作ります。

このチャンスで郄寺望夢選手はフルカウントまで粘ると、ファーストゴロで1点を返します。2アウト2塁3塁とチャンスは続きましたが代打の坂本誠志郎選手は空振り三振。前日に続き最後まで西武を苦しめましたが、わずかに届かずカード連敗となりました。

阪神は交流戦最初のカード日本ハムに3連敗。次のロッテ戦では2勝1敗と勝ち越しましたが3カード目の西武に2敗（1試合雨天中止）となり、2勝6敗で交流戦折り返しになりました。