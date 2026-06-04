幼い時から病院でも、とってもお利口さんだったという猫さん。子猫時代と現在の診察中の姿を比べてみると…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「かわえええええ」「悟ってるなぁwww」「身体は大きくなったけど、中身はまだまだ子供」「はくちゃん頑張りましたね」といったコメントが寄せられています。

【動画：動物病院での診察中、ママにすがりつく子猫→成長した結果…愛おしすぎる『現在の光景』】

昔と今を比較してみたら…

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に投稿されたのは、「ハク」くんの子猫時代と現在の姿の比較動画。今回は、病院での診察中の様子を比べてみたそうです。

まずは、子猫時代。生後間もなく保護されてからご家族に大切に育てられたとあって、人間が大好きだというハクくん。病院でも無敵っぷりを発揮するそうなのですが、この日は何やらイヤイヤしていたようで…。

子猫時代のハクくん

それもそのはず、この時おこなわれていたのはお尻での体温測定で、さすがのハクくんも怖かったのでしょう。掴まり立ちで縋ってくるハクくんをママさんと獣医さんとで、優しく声がけをして励ましていたといいます。

それでも暴れることもなく、「いやぁ…」と小さく鳴くだけでじっと耐えていたというハクくん。ママさんに「偉いね、お利口さんだよ」と撫でてもらっていたそうで、ギュッと身を寄せる可愛らしい姿に、つい庇護欲をくすぐられてしまいます。そのまま最後まで頑張り、ママさんもたっぷりと褒めてあげたそうです。

現在のハクくん

そして、現在はというと…。前回より太ったと言われてしまった通りいまだ成長中のハクくんは、そのご立派な体をママさんにぴったり。怖い時にママさんを頼る姿も、「やー」と小声の文句も、あの頃と全く変わっていません。

さらに、本命のワクチン接種の注射でさえも、ハクくんはイカ耳になっただけで、慣れっこだと言わんばかりの態度だったそう。可愛さとお利口さんな姿は変わらず…、どころか経験を重ねてきた分、パワーアップをしているようにも見えたハクくんなのでした。

投稿には「でっかくなってもおかあさんに甘える姿はいっしょだ」「こうやって怖い時に抱きついてくるの可愛すぎる」「ママがついててくれるから心強いよね♡」「大きくなってもママにべったり可愛い♡」「ハクちゃんお利口さんだね、スゴイね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、ハクくんと先輩猫の「あお」くんの日常の様子が投稿されています。それぞれの魅力がある子猫時代と現在、どちらの可愛い姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。