猫が『悲しそうな声』で鳴いているときの理由5つ

猫が切なそうに細い声で鳴く背景には、単なる気まぐれではなく、要求や身体的な違和感が隠されているケースがあります。ここでは、代表的な5つの理由を詳しく見ていきましょう。

1. 孤独感や不安を感じている

愛猫が部屋にポツンと残されたときや、飼い主さんの姿が見えなくなったときに、細く長い声で鳴くことがあります。これは「一人にされて寂しい」「どこに行ってしまったの？」という不安な心理の表れです。特に留守番の前後や、夜間に飼い主さんが寝静まったタイミングでこのような行動が見られる傾向があります。

2. 何かをしてほしいと要求している

ご飯の時間や遊んでほしいときなど、明確な目的がある場合にも悲しげな声を出すことがあります。飼い主さんが反応しやすい鳴き方を学習し、あえてその鳴き方を行うことで要求を通そうとしているケースも少なくありません。ドアを開けてほしい、おやつが欲しいといった場面でもよく使われるサインです。

3. 退屈していて刺激を求めている

日中に十分な運動ができていなかったり、飼い主さんがスマートフォンやパソコンに集中して構ってもらえなかったりするときに鳴くケースです。退屈しのぎや不満の表明として、甘えるような細い声や、注意を引くような鳴き声を出すことがあります。エネルギーが有り余っている若い猫に比較的多く見られます。

4. 体のどこかに痛みや不調がある

怪我による痛みや、内臓の病気による痛みや強い不快感がある場合、うめくような悲しい声で鳴くことがあります。いつもと違うトーンで執拗に鳴き続けたり、体に触れようとした瞬間に声を上げたりする場合は注意が必要です。

普段と比べて元気がなく、じっと丸まっている時間が増えていないか観察しましょう。

5. 加齢による不安や認知機能の低下

シニア期に入った高齢の猫が、何もない空間に向かって大きな声で、あるいは迷子になったかのような悲痛な声で鳴くことがあります。

これは視力や聴力の衰えによる不安からくるものや、認知機能の低下によって時間や場所の感覚が曖昧になり、混乱していることが一因として考えられています。

猫の本心と気持ちを読み取るコツ

猫の悲しそうな鳴き声の裏にある本心を知るには、声だけでなく「全身の観察」と「シチュエーションの整理」が不可欠です。

まずはしっぽや耳の動きに注目しましょう。声は切なそうでも、しっぽがピンと立っている場合は、親愛や甘えの気持ちを示していることがあります。一方、体に巻き付けている場合は不安や苦痛、警戒の表れであることが多いです。

また、鳴いたタイミングが食事前か、あるいは留守番の前後かなど、直前の環境を振り返ることで、要求や孤独感といった本当の意図が見えてきます。

何より大切なのは、普段の鳴き声や行動パターンとの「違い」に敏感になることです。違和感にいち早く気づくことが、ストレスの緩和や隠れた病気の早期発見につながります。

悲しそうな鳴き声が続くときの注意点と対処法

猫の鳴き声に異変を感じた際は、原因に応じた適切なケアと見極めが必要です。

寂しさや退屈からの要求鳴きには過剰に反応せず、静かになってから構うというメリハリをつけることで、要求鳴きが習慣化するのを防ぎやすくなります。また、キャットタワーの設置や飼い主の匂いがついた衣類を置くなど、留守番中も安心できる環境づくりが効果的です。

ただし、食事や環境を見直しても鳴き止まない場合や、排泄時に苦しそうに鳴く、触ると怒る、食欲がないといった症状を伴う場合は、病気や痛みのサインかもしれません。愛猫のSOSを見逃さず、異変があれば速やかに動物病院を受診してください。

まとめ

猫が悲しそうな声で鳴くとき、そこには愛猫からの小さなSOSや、飼い主さんを信頼しているからこその甘えの気持ちが込められています。単なる鳴き癖と片付けず、行動や体調の変化にも目を向けてあげましょう。

言葉が通じないからこそ、日頃からの細やかな配慮や温かい関わり、そして「いつもと違う」に気づく意識が大切です。そうした積み重ねが、愛猫の心身の健康と穏やかな暮らしにつながっていきます。

(獣医師監修：寺脇寛子)