猫に人気の、エビ型のおもちゃ。抱え込んでキックするのかと思いきや、どうやら違ったようです。まさかの行動を捉えた猫ちゃんの2秒動画が話題を集めました。投稿はXで169万表示、7万いいねを記録し「めっちゃ笑った」「面白くて何回もリピートしちゃいます」「勢いとシュールさが絶妙すぎるw」などの声が寄せられています。

【動画：『青いエビのおもちゃ』に反応した猫→次の瞬間…勢いのありすぎる『まさかの行動』】

エビのおもちゃで遊んでいたら

Xアカウント『ジャックとダニエル』に投稿された1本の動画が、多くの人の目を引きました。登場するのは、猫のダニエルくん。床には2つのおもちゃが置かれていたそうです。

そのうちのひとつ、青いエビのおもちゃに目をつけたダニエルくん。次の瞬間、思いもよらない行動に出たのだとか。

注目を集めたのは、その豪快な“たたきつけ方”。おもちゃを高く振り上げるような動きから、一気に床へバシッ。一瞬の出来事ながら、その勢いとシュールさに思わず見入ってしまいます。

想像以上の勢いに爆笑の声

おもちゃを思いきりたたきつけるシーンに、Xユーザーは「めっちゃ笑った」と大盛り上がり。「何回もリピートしてしまう」という声も多く、動画は170万回近く表示される反響を呼んでいます。その豪快なたたきつけ方に対しては「思ってた以上の勢い」「想像以上に凄い」「完璧」といった声が圧倒的に多かったのも印象的でした。さらに、「前世は柔道家？」「応援してるチーム負けた時のやつ」など、クスっと笑える声も。

約2秒間の動画に詰まったインパクトは絶大だったようで、投稿をきっかけに、笑顔の連鎖が生まれています。飼い主さんも「面白いなーと思ったら、みんな面白いって言ってくれて、元気出たって言ってくれる人もいて嬉しいです」とコメント。

そんなやんちゃで愛嬌たっぷりのダニエルくんですが、実は甘えん坊な一面もあるのだとか。おもちゃをたたきつけるような豪快なシーンからのギャップがたまりません。

日々の投稿では、おっとりかわいい同居猫のジャックくんも登場。愛らしいふたりの日常は、Xアカウント『ジャックとダニエル』で見ることができます。

飼い主さん、ダニエルくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「ジャックとダニエル」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。