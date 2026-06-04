

J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER

04 Limited Sazabysとねぐせ。が、8月4日にZepp Hanedaで開催される「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER」に出演する。

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）の番組『THE KINGS PLACE』（毎週月〜木25時00分〜26時00分に放送中）。番組がプロデュースするライブイベント「J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER」（以下「キンプレライブ」）を、8月4日にZepp Hanedaで開催する。

出演アーティストは、04 Limited Sazabysとねぐせ。の2組。いま注目を集めるバンド2組による、初ツーマンライブが実現。

両組は、『THE KINGS PLACE』で曜日違いのナビゲーターを務める“先輩・後輩”の関係。番組を通じてつながる2組が、キンプレライブでどんなステージを見せるのか。

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04 Limited Sazabysコメント

かわいい名古屋の後輩、ねぐせ。音楽シーン的に遠いとこにいたので、なかなか交わることのなかったバンド。ここで遂にガチンコ2マンです。ひよっこだと思ってた彼らも今や武道館を成功させ、横アリ公演を行うような大きなバンドになりました。キンプレの先輩としても名古屋の先輩としても、いよいよ無視できない存在になってきたので、ここらで一旦若い芽を摘みます。出てきた杭を全力で打ちに行きます。GEN（04 Limited Sazabys）

ねぐせ。コメント

ついに04 Limited Sazabysと対バンさせていただくことになりました。名古屋バンドとして、ずっと背中を見てきた大先輩とのツーマンは、正直なところ、大・大緊張とワクワクする気持ちが入り混じっていますが……嬉しさでいっぱいです。この機会を作ってくれたキンプレチーム、本当にありがとうございます。ねぐせ。はねぐせ。らしいライブでフォーリミ先輩と全力で戦いにいきます。よろしくお願いします！ りょたち（ねぐせ。）

公演概要

タイトル：J-WAVE THE KINGS PLACE LIVE 2026 SUMMER 日時：2026年8月4日（火）OPEN 18時00分 / START 19時00分 場所：Zepp Haneda（東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H） 出演：04 Limited Sazabys、ねぐせ。＜全2組＞