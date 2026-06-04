◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）

中日が今季３度目の５連敗で借金はワーストの１６に膨れあがった。交流戦は４連勝スタートから借金１となった。ソフトバンク戦は２年連続の３連戦３連敗を喫した。

先発の金丸は初回に味方の守備にも足を引っ張られ２失点。２回以降は踏ん張ったが、これが致命傷となった。初回、先頭の正木の三ゴロを福永が一塁に悪送球。２死三塁、栗原に先制の１７号２ランを浴びた。７回まで投げ、自責０の２失点で５敗目。今季無傷の３連勝中だった本拠地で初めて黒星がついた。

打線は６回に１点を返したが、なおも１死満塁の好機にボスラー、石伊が連続三振に倒れた。８回は先頭の村松が四球で出塁したが、阿部、細川が連続三振で、２死一塁からの二盗はリクエストで判定が覆りアウトとなった。

井上監督は「結局スミ２か。よーいドンであれ（失策）されて、カパーンと（２ランを）やられちゃうと。ソフトバンクさんは、いろんないい投手がいるから、苦しくなる。（金丸）夢斗も粘りながら、いい投球をしてくれたんだけど。向こうは一発で仕留めた。こちらはチャンスで一本出なかった。それがもろにスコアになる」と肩を落とした。連敗が続き「毎日、毎日、今日は勝つぞ、明日は勝つぞという気持ちでやっています。ストップというわけにもいかないから、明日もあさっても、しあさっても試合があるんで切り替えていきます」と前を向いた。