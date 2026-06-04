ヒューイ・デューイ・ルーイ柄など全6種！セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」 がま口シリコンポーチ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダック・ファミリーとデイジー」 がま口シリコンポーチを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ダック・ファミリーとデイジー」 がま口シリコンポーチ
登場時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約7×1×5cm
種類：全6種（ドナルドダック（ピンク）、ドナルドダック（イエロー）、ドナルドダック（ブルー）、デイジーダック（ブルー）、デイジーダック（ピンク）、ヒューイ・デューイ・ルーイ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから「ドナルドダック」や「デイジーダック」、「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」のがま口シリコンポーチが登場！
6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日に合わせて登場するシリコンポーチは、カラフルな6種類がラインナップされます。
お金を入れたり、リップなどの小物を入れたりと、様々な用途で活躍してくれるディズニープライズです☆
ドナルドダック（ピンク）
ピンクを基調にした「ドナルドダック」デザインのがま口シリコンポーチ。
帽子で顔を隠したお茶目な姿がレイアウトされています。
ドナルドダック（イエロー）
イニシャルのロゴもかっこいい、黄色がベースの「ドナルドダック」デザインもラインナップ。
モノトーンで描かれた「ドナルドダック」のアートもおしゃれです。
ドナルドダック（ブルー）
ブルーが爽やかな「ドナルドダック」のシリコンポーチ。
腕を組んで怒ったような表情をした「ドナルドダック」のアートがデザインされています。
デイジーダック（ブルー）
目を手で隠したポーズが愛らしさ満点な「デイジーダック」デザインも登場。
今にも「デイジーダック」のはしゃぐ声が聞こえてきそうです。
デイジーダック（ピンク）
くすみがかった落ち着いたピンクを基調にした「デイジーダック」のがま口シリコンポーチ。
ウインクをする「デイジーダック」の姿にが胸きゅんとしそう☆
ヒューイ・デューイ・ルーイ
仲良くお揃いのポーズをとる「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」デザインも。
ロゴは、それぞれのお洋服の色に合わせています。
全6種類とデザイン展開が豊富なのも魅力的なディズニーグッズ。
セガプライズの「ダック・ファミリーとデイジー」 がま口シリコンポーチは、2026年5月22日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
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