1998年に起きた和歌山毒物カレー事件を覚えているだろうか。夏祭りの会場でヒ素入りカレーを提供し4人が死亡した惨事の“主犯”とされた林眞須美は、2009年に死刑が確定。しかし、冤罪を訴える真須美と面会した筆者は、本当に彼女が犯人なのか疑問に感じるようになったのだという。※本稿は、ノンフィクションライターの片岡 健『実録 死刑囚26人の素顔』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。

カレー事件の林眞須美は

本当に罪を犯しているのか

林眞須美はカレー事件の犯人なのか、それとも違うのか。結論から言うと、私は事件の検証を本格的に始め、ほどなくして眞須美は冤罪なのだと思うようになった。

まず何より、眞須美にはカレーにヒ素を入れ、大勢の人を無差別に殺傷しなければならない動機が見当たらなかった。

事件発生当初、眞須美は死亡保険金目当てで夫の健治や知人男性にヒ素を飲ませた容疑を立件され、報道陣にホースで水をかける映像が繰り返しテレビで放送されるうち、カレー事件の犯人であることが自明のような雰囲気になった。

だが、カレー事件と保険金詐欺はあくまで別の事件だ。報道陣にホースで水をかけたことは、カレー事件とは何の関係も無いことだ。

眞須美にとって、カレーにヒ素を入れて大勢の人を殺傷しても何の得もなく、犯行が露呈すれば、死刑になる可能性が高い。普通、そんなことはしないだろう。

そもそも、眞須美本人は裁判で夫の健治と一緒に保険金詐欺をしていたことは認めつつ、死亡保険金目当てで健治や知人男性にヒ素を飲ませた疑惑は否定し、「夫や知人男性は、保険金を騙し取るために自分でヒ素を飲んでいた」と主張していた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）