10月に愛知で開かれるアジアパラ競技大会で、2種目の制覇を目指す地元期待の義足のランナー。人を笑顔にする天才です！

愛知県春日井市にある銭湯「春日井温泉」。

「春日井にいる限り、基本毎晩来ています。気づいたらもう日常の一つになっていて、歯磨きをするのと一緒で、サウナに入らないといけないみたいな」

限界まで汗をかいたら、慣れた足取りで水風呂へ。

「ぼーっとして気持ちがいいですね。なにも考えられない」

“ととのう”ことが競技への活力と語る、春日井市在住のアスリート。

三重県大紀町出身の井谷俊介選手(31)。

2024年、陸上200mでパリパラリンピックの決勝に進出し、夢を叶えた義足のランナーです。

「走るっていうものに出会わなかったら、夢を持たなかったと思う。義足になったことをすねたまま、情熱もない自分になっていたと思う。走るスポーツに出会えたから、自分自身が明るい方向に進めた」(井谷選手)

100を超える学校で講演

井谷選手には、大切にしているイベントがあります。

「夢とか目標の大切さ、そこに向かって挑戦する意味を子どもたちに感じてほしい」

子どもたちに向けた講演会。

これまで100を優に超える学校で、自身の経験談を伝えてきました。

「今年でちょうど足がなくなって10年です。足がいきなりなくなるっていうのは、ものすごくびっくりして落ち込んで悲しくなりました」(井谷選手)

2016年。20歳の時に不慮のバイク事故に遭い、壊死した右足を切断せざるを得なかった井谷選手。

失意のどん底から救ったものこそ、事故から3カ月、義足の体験会で出会ったパラ陸上でした。

「義足になって初めて走った時に、ものすごく走るのって楽しいなって。落ち込んでいた自分が、走ることで元気になっていきました。さらに、みんなが喜ぶ姿を見た時に、もし義足でパラリンピックに出たらもっと喜ばせられるんじゃないかなと、夢を持つようになりました」(井谷選手)

周りに咲かせた笑顔の花

事故から2年、2018年1月から本格的に競技を始めると、1年目にしてなんと100mでアジア記録を樹立！

試合に出るたびに記録を塗り替え、2020年の東京パラリンピックで「夢」は叶うはずでした。

ところが…。

新型コロナウイルスの影響で大会が1年延期。その間、成績不振に陥り、東京パラリンピックは落選。夢舞台は幻となりました。

そんな時も救ってくれたのが「夢の力」。

「初めて走った時のことを思い返しました。自分の夢っていうのは東京パラリンピックに出ることではなくて、パラリンピックに出ることでみんなを笑顔にしたい。もう一度、夢に向かって頑張ろう」(井谷選手)

夢を再認識し、再び走り始めた井谷選手。

2023年には、実に4年ぶりの代表復帰。アジアパラ競技大会で、自身が持つ200ｍのアジア記録を塗り替えました。

そして2024年、ついにパリパラリンピックに出場。

夢を叶えたパラリンピアンは、周りに笑顔の花を咲かせることができました。

「僕は夢があったから、義足になっても足がなくなっても落ち込まずに、前に進んでこられました。夢がかなわなくても、また夢が力を与えてくれて挑戦できました。みんなが今持っている夢とか目標、小さいことでもいいです。目標があしたを頑張る、さらに来年再来年、大きくなっていく過程で進む方向を示してくれると思います」(井谷選手)

講演を聞いた児童たちは…。

「もし僕がその状況に陥っていたら、そんな元気に頑張ることができないと思うので、尊敬した」(小学6年生)

「大変な人生を歩んできたけれど、夢があったらどんなことがあっても乗り越えることができると思った」(小学6年生)

「夢に向かって努力を続けたら、夢がかなうこともあるんだなと思った」(小学6年生)

走り幅跳びにも挑戦

井谷選手は今、新たな夢に突き進んでいます。

3月に練習していたのは「走り幅跳び」。

2025年から、新境地を開拓すべく挑戦を始めました。

「簡単に言えば、道具を使いこなせた人が勝てる競技なので、幅跳びの方がより技術を磨けば世界と戦えるのではないか」(井谷選手)

履いていたのは、1週間前に完成したばかりの走り幅跳び用の義足。

ブレードの形が、これまでの短距離用と違うんです。

「(走り幅跳び用の義足は)最後の1歩の踏み切りのためだけに作ってある。これで100mを走ると走りづらいし、タイムも出ない。逆に短距離用の義足は走るための作りなので、踏み切りをしにいくと跳べない。1日で履き替えると走り方が分からなくなる。箸を持ち替えるぐらいの違いですね」(井谷選手)

2足の草鞋ならぬ、2足の義足で見据える夢。

それは、地元・愛知で開かれる10月のアジアパラ競技大会での偉業。

「200mと走り幅跳びで出場して、2種目で金メダルを目指したい。もうすでに『見に行くよ』という声も来ているので、地元であれだけの規模の大会があると思うと、すでにワクワクしています」(井谷選手)

しかし、200mはすでに出場条件をクリアしているものの、走り幅跳びは6月までに自己ベストを71cm以上も伸ばさなければ、出ることすら許されません。

それでも、伸びしろは無限大！

「できないことができるようになっていく瞬間がすごく楽しくて。楽しいを追求することが、まさに今はまってるところ」(井谷選手)

4月の「愛知パラ陸上競技フェスティバル」では5m99cmと、なんと40cmも自己ベストを更新。

アジアパラの出場条件まで、あと31cmに迫りました。

「今まで義足を信頼しきれていなかったというか、どこをどう踏めばジャンプする感覚がつかめるのかわからなかったけれど、少しずつその辺が慣れてきて、バネの力を使えている感覚は出てきました」(井谷選手)

パロマ瑞穂スタジアムの結果は…

5月17日、アジアパラの本番会場・パロマ瑞穂スタジアムで「ジャパンパラ陸上競技大会」が開かれました。

井谷選手が手を振る先には、小学生の姿も。

講演会の時に、走るコツを教えた名古屋市内の小学生たちです。

駆けつけてくれた人たちを笑顔に！

アジアパラ出場条件の6m30cm超えを目指す、3回目の跳躍。

6mの大台は突破するも、わずか5cm足りません。

「あと5cmってところで、また今回もダメかもしれない」(井谷選手)

そして迎えた、最終6回目。

本人も手ごたえをつかんだ記録は6m42cm！

わずか2か月で、なんと80cm以上も自己ベストを更新し、見事にアジアパラ競技大会の出場条件をクリアしました！

「たくさんの人が応援に来てくれていて、その応援が力になった。地元の大会っていいなとすごく思いましたし、大歓声の中で競技に臨めるのがすごく幸せだな、純粋に楽しいなって心から思えた大会でした」(井谷選手)

「最後の最後まで頑張って、一番いい記録が出せてすごい」(小学5年生)

「僕も夢を達成できるように頑張ろうと思った」(小学3年生)

10月、愛知で再び子どもたちに「夢の力」を示すため、31歳の挑戦は続きます。

「僕自身も競技人生の集大成に近づいてきている。最後のアジアパラになるので、悔いなく200mと走り幅跳びの2種目で金メダルを達成できるように、しっかり調整していきます」(井谷選手)

(2026年6月4日放送 メ～テレ「ドデスカ＋」じもスポ！コーナーより)