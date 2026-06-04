AS KNOW AS plus×トムとジェリーの新作Tシャツ登場！キーホルダー付きで可愛さ満点♡

世代を超えて愛される人気アニメ『トムとジェリー』と、AS KNOW AS plusのコラボレーションアイテムが登場しました。今回発売されたのは、ジェリーやタフィーの愛らしい刺繍デザインが目を引くTシャツ。さらに、お揃いのアクリルキーホルダーまでセットになった特別仕様です。カジュアルコーデに遊び心をプラスしてくれる、ファン必見のアイテムをご紹介します♡

ジェリー＆タフィーの刺繍が主役

今回のコラボレーションでは、『トムとジェリー』の人気キャラクターであるジェリーとタフィーをデザインに採用。

ふわもことした立体感のある刺繍が施されており、シンプルなTシャツながら存在感のある仕上がりになっています。

バックスタイルにはジェリーやタフィーの可愛らしい刺繍デザインがあしらわれ、後ろ姿まで抜かりなくキュート。

キャラクターアイテムでありながら大人でも取り入れやすいデザインなので、普段のカジュアルスタイルにも自然に馴染みます。

フロントにはおちゃめな表情のタフィーとロゴ刺繍を配置。さりげなくキャラクターを楽しめるデザインは、トムとジェリーファンはもちろん、可愛いアイテムが好きな方にもおすすめです。

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アクリルキーホルダー付きの特別仕様

このTシャツの大きな魅力のひとつが、前身頃のタフィー刺繍とお揃いデザインのアクリルキーホルダーが付属していること。

バッグやポーチに付けたり、鍵につけたりと自由に楽しめるアイテムで、コーディネートだけでなく小物までトムとジェリーの世界観で揃えられます♪

セットアイテムとは思えないほどしっかりとしたデザインで、ファンにとっては嬉しいポイント。Tシャツと一緒に使えば統一感もアップします。

商品詳細とカラーバリエーション

アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ



価格：2,695円（税込）

ナチュラルな印象のオフやオートミール、落ち着いた雰囲気のネイビーとチャコールまで、幅広いカラーがラインアップ。好みに合わせて選べるのも魅力です。

また、ユニセックスデザインのため、レディース・メンズ問わず着用可能。ゆったりとしたシルエットで着こなしたり、カップルや家族でシェアしたりとさまざまな楽しみ方ができます。

販売はZOZOTOWN、Rakuten Fashion、AS KNOW AS plus店舗にて5月9日よりスタートしています。

サイズ：F（カラー：オフ／オートミール／ネイビー／チャコール）

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co.(s26)

まとめ

トムとジェリーの可愛らしさとAS KNOW AS plusらしい着やすさを兼ね備えた今回のコラボTシャツ。

ジェリーやタフィーの刺繍デザインに加え、お揃いのアクリルキーホルダー付きという特別感たっぷりの一枚です。

カラーはオフ、オートミール、ネイビー、チャコールの4色展開で、価格は2,695円（税込）。毎日のカジュアルコーデをもっと楽しく彩ってくれるアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♡