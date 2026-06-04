サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。最高気温が３４度に達した暑さの中、ミニゲームでは名波浩コーチの判定にＭＦ堂安律が抗議して笑いが起こるなど、明るいムード。中でも、３９歳のＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京＝は大きな声を出してチームを鼓舞し、「Ｗ杯の魔力なんですけど、気温なんて全然感じない」と、ギラギラ感全開だった。

初のＷ杯となるＦＷ塩貝健人（２１）＝ヴォルフスブルク＝は、５月３１日のＷ杯壮行試合とはガラリと印象が変わっていた。出国前に髪型をイメチェンしており、白色のメッシュを入れたパーマ姿。人気バスケットボール漫画「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをイメージしたものだそうで、本人は「ちょっとイカツめにしちゃいました」と笑うが、Ｗ杯仕様のニューヘアがよく似合っている。

「普通の…刈り上げる感じだったら２週間で伸びるじゃないですか。だからちょっと何かしたいなと思って」。作中では赤茶色っぽい髪色だが、「赤ってなんかあんま綺麗に色入んないんで。ちょっと白で」と自己流も加えた。ちなみに、宮城リョータに特別な思いはないようで「知らないです」と報道陣を笑わせた。

練習では３チームに分かれたミニゲームで強烈なシュートを決めるなど、初日からエンジン全開だった。