「STARTOアイドル」出演の夏ドラマを先取り！ 「山田涼介」「松村北斗」「寺西拓人」主演作など6作品
2026年の夏ドラマに関する情報が次々と公開されています。『VIVANT』（TBS系）の続編を筆頭に、今回の夏ドラマは大作が目白押しで、今から楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？ さらに、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルが主要キャストを務める作品が多く、注目を集めています。
そこで今回は、STARTOアイドルが主演を務めるドラマをまとめてみました。見逃さないように、今からチェックしてください。
「このミステリーがすごい！」大賞シリーズ・2025年文庫グランプリの受賞作が原作で、200年前の人骨から始まる本格ヒューマンミステリー。山田さんは、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠を演じます。
悠は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きていると信じ、忘れられずにいる主人公です。そんな中、古人骨のDNA鑑定をし、悠は事件に巻き込まれることに……。インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨は、DNA鑑定すると行方不明の紫陽と100％一致することが分かります。DNAの一致や関係者たちの不可解な死、消えた過去の記憶などがつながっていき、悠が時を超えた謎を解き明かすストーリーです。
人気が高い考察系のドラマになりそうで、悠と行動を共にするヒロイン・石見崎唯を白石聖さんが担当。白石さんは日テレ系GP帯ドラマの初ヒロインとなり、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でブレークしたばかりなので活躍が期待できます。
松村さんが演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部で働く、自己主張の少ない穏やかでおとなしい性格の主人公です。内気で友人が少ない子ども時代にヒロインの野瀬麻里子と出会い、彼女を25年間も一途に思い続けることに……。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係することが明かされていきます。
ヒロイン・麻里子を演じるのは、女性人気も高い岡崎紗絵さん。麻里子は「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長で、祖母が創業者、父親が現社長という超エリートとなります。よく通うカフェで爽太と出会い、そこから驚きの展開を迎えていくようです。
松村さんは地上波ドラマ単独初主演となり、狂気ともいえる愛を貫く爽太をどう表現するのか注目です。
職場の同僚や近所の人と仲良く暮らしていた正樹ですが、転落事故にあって意識不明となり人生が一変します。目を覚まし自宅に戻ると、なんと自分になりすまして生活する“他人”の姿が……。同僚や近所の人たち、妻の真弓も正樹を覚えておらず、記憶が乱れる不可解な世界に迷い込んでしまいます。正樹の妻・真弓を宮澤エマさんが演じ、森川葵さんや野村周平さんなど演技派も出演。謎だらけのストーリーになりそうで、考察ブームが起きそうです。
淡い恋心とひと夏の成長を描く青春ホームドラマ・ラブコメディーで、ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初。どんな展開になるのか大注目の作品です。
7月より同系列の水曜23時にドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設され、第1弾となる同作は連載中の漫画を原作とするバディサスペンス。フジテレビ系の連ドラで初主演となる横山さんは、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎を演じます。
磯貝はクールな一匹オオカミで、かつて刑事課のエースだった主人公。婚約者が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、生活安全課へ異動し犯人にたどり着くための情報を探っています。
そして、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、自分がターゲットになりシリアルキラーをおびき寄せるヒロイン・黒井ヒナタを関水渚さんが担当。ヒナタは、殺人犯に触れるとこれまで殺した人数が見える特殊能力を持ち、磯貝とバディを組むことになります。
ドラマ版ではオリジナルの結末が用意されるとのことで、原作漫画のファンも必見のドラマになりそうです。
ストーリーは、育った環境も歩んだ人生もまったく違う20歳差の男女が、静かに惹かれ合い激しい恋へと導かれていく大人の純愛ドラマ。内田さんが演じるのは、人生の酸いも甘いも経験し、現状維持の日常を送る49歳の一瀬葵。寺西さんは、育った環境で夢を諦め、自分の思いにふたをして生きる30歳の樋口澄晴を演じます。
同作は、『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』『あなたがしてくれなくても』『わたしの宝物』など、同局で話題になったドラマを手掛けてきたプロデューサーが担当。俳優として注目度が上がっている寺西さんが、人気の内田さんを相手にどんな演技を見せてくれるのか注目です。
ここまで、STARTOアイドルが主演を務める、主な夏ドラマを紹介してきました。どの作品も見逃し厳禁になりそうなので、今から放送日をチェックしておきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで今回は、STARTOアイドルが主演を務めるドラマをまとめてみました。見逃さないように、今からチェックしてください。
山田涼介と白石聖が共演するミステリー『一次元の挿し木』1本目に紹介するのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが主演を務める、7月5日スタートの新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）です。
「このミステリーがすごい！」大賞シリーズ・2025年文庫グランプリの受賞作が原作で、200年前の人骨から始まる本格ヒューマンミステリー。山田さんは、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠を演じます。
悠は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きていると信じ、忘れられずにいる主人公です。そんな中、古人骨のDNA鑑定をし、悠は事件に巻き込まれることに……。インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨は、DNA鑑定すると行方不明の紫陽と100％一致することが分かります。DNAの一致や関係者たちの不可解な死、消えた過去の記憶などがつながっていき、悠が時を超えた謎を解き明かすストーリーです。
人気が高い考察系のドラマになりそうで、悠と行動を共にするヒロイン・石見崎唯を白石聖さんが担当。白石さんは日テレ系GP帯ドラマの初ヒロインとなり、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でブレークしたばかりなので活躍が期待できます。
松村北斗が25年間も片思いし続けてきた主人公を演じる『告白−25年目の秘密−』2作目は、SixTONESの松村北斗さんが主演の土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）です。同作は、1人の女性に幼い頃から25年間も片思いし続けてきた雪村爽太が主人公で、愛と執着のはざまを描くラブサスペンス。「純愛」と執着という名の「狂気」が入り乱れるストーリーで、新感覚のドラマになりそうです。
松村さんが演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部で働く、自己主張の少ない穏やかでおとなしい性格の主人公です。内気で友人が少ない子ども時代にヒロインの野瀬麻里子と出会い、彼女を25年間も一途に思い続けることに……。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係することが明かされていきます。
ヒロイン・麻里子を演じるのは、女性人気も高い岡崎紗絵さん。麻里子は「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長で、祖母が創業者、父親が現社長という超エリートとなります。よく通うカフェで爽太と出会い、そこから驚きの展開を迎えていくようです。
松村さんは地上波ドラマ単独初主演となり、狂気ともいえる愛を貫く爽太をどう表現するのか注目です。
玉森裕太が摩訶不思議な世界に迷い込む『マイ・フィクション』3作目は、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演の、7月5日にスタートする『マイ・フィクション』（テレビ朝日系・ABCテレビ）です。同作は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る平和過ぎる町「森沼ネクスタウン」を舞台に、主人公が摩訶（まか）不思議な世界に迷い込むサスペンス・ラブストーリー。玉森さんは、老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた妻・真弓と、ペットの文鳥・ピョートルと共に暮らす伊川正樹を演じます。
職場の同僚や近所の人と仲良く暮らしていた正樹ですが、転落事故にあって意識不明となり人生が一変します。目を覚まし自宅に戻ると、なんと自分になりすまして生活する“他人”の姿が……。同僚や近所の人たち、妻の真弓も正樹を覚えておらず、記憶が乱れる不可解な世界に迷い込んでしまいます。正樹の妻・真弓を宮澤エマさんが演じ、森川葵さんや野村周平さんなど演技派も出演。謎だらけのストーリーになりそうで、考察ブームが起きそうです。
ACEesメンバーが共演！ 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』そして、ACEesの深田竜生さんが単独初主演、浮所飛貴さんが共演するオシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系）も注目作です。主人公で受験生の男子高生・武宮夏輝は、ひょんなことから浮所さん演じる姉のボーイフレンドである大学生・小早川蒼汰を好きになってしまいます。
淡い恋心とひと夏の成長を描く青春ホームドラマ・ラブコメディーで、ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初。どんな展開になるのか大注目の作品です。
横山裕が復讐の鬼になる『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』そして次に紹介するのが、SUPER EIGHTの横山裕さんが主演を務める、7月1日スタートの『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ系）です。
7月より同系列の水曜23時にドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設され、第1弾となる同作は連載中の漫画を原作とするバディサスペンス。フジテレビ系の連ドラで初主演となる横山さんは、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎を演じます。
磯貝はクールな一匹オオカミで、かつて刑事課のエースだった主人公。婚約者が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、生活安全課へ異動し犯人にたどり着くための情報を探っています。
そして、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、自分がターゲットになりシリアルキラーをおびき寄せるヒロイン・黒井ヒナタを関水渚さんが担当。ヒナタは、殺人犯に触れるとこれまで殺した人数が見える特殊能力を持ち、磯貝とバディを組むことになります。
ドラマ版ではオリジナルの結末が用意されるとのことで、原作漫画のファンも必見のドラマになりそうです。
寺西拓人が民放連ドラ初主演！ “20歳差の恋”を描く『ラストノート』放送前から高い注目を集めているのが、内田有紀さんとtimelesz・寺西拓人さんがダブル主演を務める『ラストノート』（フジテレビ系）です。木曜劇場枠で7月9日からスタートする作品で、寺西さんは民放連続ドラマ初主演を務めます。
ストーリーは、育った環境も歩んだ人生もまったく違う20歳差の男女が、静かに惹かれ合い激しい恋へと導かれていく大人の純愛ドラマ。内田さんが演じるのは、人生の酸いも甘いも経験し、現状維持の日常を送る49歳の一瀬葵。寺西さんは、育った環境で夢を諦め、自分の思いにふたをして生きる30歳の樋口澄晴を演じます。
同作は、『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』『あなたがしてくれなくても』『わたしの宝物』など、同局で話題になったドラマを手掛けてきたプロデューサーが担当。俳優として注目度が上がっている寺西さんが、人気の内田さんを相手にどんな演技を見せてくれるのか注目です。
ここまで、STARTOアイドルが主演を務める、主な夏ドラマを紹介してきました。どの作品も見逃し厳禁になりそうなので、今から放送日をチェックしておきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)