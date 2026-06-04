7月からスタートする夏ドラマについて、STARTO社に所属するアイドルが主演を務める作品をピックアップしました。それぞれの作品の見どころを、全てのドラマを視聴する元テレビ局スタッフが解説します。（サムネイル画像出典：各ドラマ公式Instagram）

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2026年の夏ドラマに関する情報が次々と公開されています。『VIVANT』（TBS系）の続編を筆頭に、今回の夏ドラマは大作が目白押しで、今から楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？ さらに、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルが主要キャストを務める作品が多く、注目を集めています。

そこで今回は、STARTOアイドルが主演を務めるドラマをまとめてみました。見逃さないように、今からチェックしてください。

山田涼介と白石聖が共演するミステリー『一次元の挿し木』

1本目に紹介するのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが主演を務める、7月5日スタートの新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）です。

「このミステリーがすごい！」大賞シリーズ・2025年文庫グランプリの受賞作が原作で、200年前の人骨から始まる本格ヒューマンミステリー。山田さんは、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠を演じます。

悠は、4年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きていると信じ、忘れられずにいる主人公です。そんな中、古人骨のDNA鑑定をし、悠は事件に巻き込まれることに……。インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨は、DNA鑑定すると行方不明の紫陽と100％一致することが分かります。DNAの一致や関係者たちの不可解な死、消えた過去の記憶などがつながっていき、悠が時を超えた謎を解き明かすストーリーです。

人気が高い考察系のドラマになりそうで、悠と行動を共にするヒロイン・石見崎唯を白石聖さんが担当。白石さんは日テレ系GP帯ドラマの初ヒロインとなり、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でブレークしたばかりなので活躍が期待できます。

松村北斗が25年間も片思いし続けてきた主人公を演じる『告白−25年目の秘密−』

2作目は、SixTONESの松村北斗さんが主演の土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）です。同作は、1人の女性に幼い頃から25年間も片思いし続けてきた雪村爽太が主人公で、愛と執着のはざまを描くラブサスペンス。「純愛」と執着という名の「狂気」が入り乱れるストーリーで、新感覚のドラマになりそうです。

松村さんが演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部で働く、自己主張の少ない穏やかでおとなしい性格の主人公です。内気で友人が少ない子ども時代にヒロインの野瀬麻里子と出会い、彼女を25年間も一途に思い続けることに……。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係することが明かされていきます。

ヒロイン・麻里子を演じるのは、女性人気も高い岡崎紗絵さん。麻里子は「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長で、祖母が創業者、父親が現社長という超エリートとなります。よく通うカフェで爽太と出会い、そこから驚きの展開を迎えていくようです。

松村さんは地上波ドラマ単独初主演となり、狂気ともいえる愛を貫く爽太をどう表現するのか注目です。

玉森裕太が摩訶不思議な世界に迷い込む『マイ・フィクション』

3作目は、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんが主演の、7月5日にスタートする『マイ・フィクション』（テレビ朝日系・ABCテレビ）です。同作は、事件件数ゼロ・連続1100日達成を誇る平和過ぎる町「森沼ネクスタウン」を舞台に、主人公が摩訶（まか）不思議な世界に迷い込むサスペンス・ラブストーリー。玉森さんは、老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた妻・真弓と、ペットの文鳥・ピョートルと共に暮らす伊川正樹を演じます。

職場の同僚や近所の人と仲良く暮らしていた正樹ですが、転落事故にあって意識不明となり人生が一変します。目を覚まし自宅に戻ると、なんと自分になりすまして生活する“他人”の姿が……。同僚や近所の人たち、妻の真弓も正樹を覚えておらず、記憶が乱れる不可解な世界に迷い込んでしまいます。正樹の妻・真弓を宮澤エマさんが演じ、森川葵さんや野村周平さんなど演技派も出演。謎だらけのストーリーになりそうで、考察ブームが起きそうです。

ACEesメンバーが共演！ 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』

そして、ACEesの深田竜生さんが単独初主演、浮所飛貴さんが共演するオシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系）も注目作です。主人公で受験生の男子高生・武宮夏輝は、ひょんなことから浮所さん演じる姉のボーイフレンドである大学生・小早川蒼汰を好きになってしまいます。

淡い恋心とひと夏の成長を描く青春ホームドラマ・ラブコメディーで、ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初。どんな展開になるのか大注目の作品です。

横山裕が復讐の鬼になる『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』

そして次に紹介するのが、SUPER EIGHTの横山裕さんが主演を務める、7月1日スタートの『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ系）です。

7月より同系列の水曜23時にドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設され、第1弾となる同作は連載中の漫画を原作とするバディサスペンス。フジテレビ系の連ドラで初主演となる横山さんは、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎を演じます。

磯貝はクールな一匹オオカミで、かつて刑事課のエースだった主人公。婚約者が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、生活安全課へ異動し犯人にたどり着くための情報を探っています。

そして、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、自分がターゲットになりシリアルキラーをおびき寄せるヒロイン・黒井ヒナタを関水渚さんが担当。ヒナタは、殺人犯に触れるとこれまで殺した人数が見える特殊能力を持ち、磯貝とバディを組むことになります。

ドラマ版ではオリジナルの結末が用意されるとのことで、原作漫画のファンも必見のドラマになりそうです。

寺西拓人が民放連ドラ初主演！ “20歳差の恋”を描く『ラストノート』

放送前から高い注目を集めているのが、内田有紀さんとtimelesz・寺西拓人さんがダブル主演を務める『ラストノート』（フジテレビ系）です。木曜劇場枠で7月9日からスタートする作品で、寺西さんは民放連続ドラマ初主演を務めます。

ストーリーは、育った環境も歩んだ人生もまったく違う20歳差の男女が、静かに惹かれ合い激しい恋へと導かれていく大人の純愛ドラマ。内田さんが演じるのは、人生の酸いも甘いも経験し、現状維持の日常を送る49歳の一瀬葵。寺西さんは、育った環境で夢を諦め、自分の思いにふたをして生きる30歳の樋口澄晴を演じます。

同作は、『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』『あなたがしてくれなくても』『わたしの宝物』など、同局で話題になったドラマを手掛けてきたプロデューサーが担当。俳優として注目度が上がっている寺西さんが、人気の内田さんを相手にどんな演技を見せてくれるのか注目です。

ここまで、STARTOアイドルが主演を務める、主な夏ドラマを紹介してきました。どの作品も見逃し厳禁になりそうなので、今から放送日をチェックしておきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。

(文:ゆるま 小林)