【ユニクロのエアリズム】捨てどき・替えどきはいつ？ 見極める方法は？ 2026年夏の注目トップス3選
【ユニクロ】2026年夏の「エアリズム」注目トップス3選！蒸し暑い日本の夏を乗り切るための必須アイテム、「ユニクロのエアリズム」。2026年夏に大人世代におすすめのトップスとその着こなしと、捨てどき・替えどきの見極め方についてご紹介します。全て2990円以下というプチプラさも魅力的！
1. さすが優秀！ ベストセラー「ブラタンクトップ」
これからのシーズンに1枚は持っておきたいのが、ユニクロのベストセラー「エアリズムブラタンクトップ」（税込2490円）です。汗をかいてもさらっとした肌ざわりをキープできる「エアリズム」をブラトップの形で仕上げ、下着代わりとして着られるアイテムです。
カラバリはブルー、ホワイト、ライトグレー、ブラック、写真のダークブラウンの5色です。
胸もととアームホールは縫い目が見えないすっきりとしたデザインなので、写真のようにちらっと見せても、インナーっぽく見えないのがメリット。同じ黒の半袖シャツと合わせて、クールな着こなしの完成です。
2. おしゃれに着られる「高機能ボーダーTシャツ」
「エアリズムコットンT／ボーダー」（税込1500円）は、汗が乾きやすいドライ機能付き。伸びもよい高機能素材ながらも見た目はコットン風で、普通におしゃれ見えします。
ゆったりとした身幅のボクシーなシルエットや、首もとが詰まったリブ仕様のクルーネックで、これ1枚でも今っぽい印象に。大人の女性が普段の着こなしに取り入れやすい1枚です。
カラバリは写真のオフホワイトとブラックの2色です。
写真は「ティアードマキシスカート」を合わせて、フェミニンさをミックスした着こなしに仕上げています。サイドスリット入りで裾の長さに前後差があるトップスのため、写真のようなボリュームのあるボトムスともよくなじみます。
3. 羽織りにもなる！「フルオープンポロシャツ」
「エアリズムコットンカノコフルオープンポロシャツ」（税込2990円）は、メンズのアイテムですが男女兼用で着られるつくりになっています。
適度なハリがある、肌ばなれのいい「鹿の子（カノコ）」素材に仕上げられたエアリズムのポロシャツは、襟があることできちんと感も演出でき、夏のきれいめカジュアルにもぴったり。
カラバリはダークグリーン、ホワイト、ブラック、ナチュラル、写真のライトブルーの5色です。
フロント部分がフルオープンになるデザインなので、写真のように前ボタンを留めて着るほか、前を開けて羽織りとしても着られます。
エアリズムの寿命は？ ユニクロの広報さんに聞いてみた！毎年販売されているので、すでに何枚も持っている人も多いエアリズムのインナーやトップス。そのせいか、「増えていく一方だけど、まだ着られるし……。捨てどき・替えどきに迷う」という声も聞かれます。
この件についてユニクロ広報の方にお伺いしたところ、「寿命はどれくらい着用し、お洗濯をしているかで変わってきます。生地がへたってきたり、薄くなってきたなと思ったら、替えどきの1つの目安と考えてください」と回答をいただきました。
まずは手に取ってみて、生地の状態をご自身で確認してみるところから始めましょう。
ウラ技!? プリントやタグの数字で製造シーズンが確認できるほかにも「服の内側にプリントされていたり、ついているタグで分かる情報もあるので、そちらを参考にしてみてください」と教えていただきました。製品情報内に記載されている数字で、いつのシーズンのものかが分かるのだそうです。
例えば、こちらの商品は服の内側に（22-03）とプリントされています。この（22-03）のうち、左側の2桁の数字「22」に注目してください。
2桁のうち、最初の数字は年（西暦の4桁め）を表しているので、「2」＝「2022年」。
2番目の数字は、季節を表しています。春は「1」、夏は「2」、秋は「3」、冬は「4」という意味なので、ここでは「2」＝「夏」。
つまりこの商品は、「22」＝「2022年夏シーズン」のアイテムということです。
こちらのタグは（41-53）です。左側の2桁「41」を読み解くと、「2024年春シーズン」のアイテムだと分かります。
製造されたシーズンと、実際にご自身が着始めた時期が異なる場合もあるため一概にはいえませんが、「そういえば何年も着ているけれど、いつ買ったものだっけ？」と思うアイテムがあれば、この方法で確認してみてください。捨てどき・替えどきの判断材料のひとつになると思いますよ。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)