令和のグラビアクイーン・沢口愛華さんのFLASHデジタル写真集「沢口愛華 innocent white」がリリースされました。



【写真】デジタル写真集「沢口愛華 innocent white」。びしょ濡れ妖艶カットまで素顔を余すことなく収録

言わずと知れた令和のグラビア女王の沢口さんが再びFLASHに登場。透明感あふれる眼差しと、思わず息を呑むほど艶やかな美ボディで、見る者を一瞬で虜にします。無防備な部屋着姿から、びしょ濡れ妖艶なカットまで、彼女の“素顔”を余すことなく収録。圧倒的な存在感と、今しか見られない瑞々しい色気が溢れ出します。まるでふたりきりの時間を過ごしているかのような没入感に、最後まで目が離せません。



沢口さんはFLASH6月9・16日号の表紙＆巻頭に登場。10ページにわたり、圧倒的な存在感を示しています。「お仕事について、具体的な目標を考えるタイプではない」と言いながらも「グラビアの仕事はひとつひとつ、真摯に取り組みたい」とクイーンの矜持を語ってくれました。



Xでは「FLASHのオフショです。 2回目の朝ごはんをこっそりいただきました。」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。



同誌には、天木じゅんさん、天野ちよさん、百田彩夏さん、愛染のえるさん、星野琴さん、八木仁愛さんらが登場しました。



【沢口愛華さんプロフィール】

さわぐちあいか 23歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、タレントとして活動中。最新情報は公式X(@sawa_aika827)、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）