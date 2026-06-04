【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは手荷物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、時間に関する行動、麺や生地作りの知恵、そして私物を中に携える規則という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□く
う□□
も□□み
ヒント：約束の時間に間に合わない状態を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちこ」を入れると、次のようになります。
ちこく（遅刻）
うちこ（打ち粉）
もちこみ（持ち込み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会生活における基本的なマナーから、料理の手際を良くする工夫、さらには特定の場所における利用のルールまでを網羅しました。共通する「ちこ」という響きが、焦って目的地へ急ぐ状況、台所での職人の手仕事、私物を会場へ運ぶシーンを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、時間に関する行動、麺や生地作りの知恵、そして私物を中に携える規則という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
う□□
も□□み
ヒント：約束の時間に間に合わない状態を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちこ正解は「ちこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちこ」を入れると、次のようになります。
ちこく（遅刻）
うちこ（打ち粉）
もちこみ（持ち込み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会生活における基本的なマナーから、料理の手際を良くする工夫、さらには特定の場所における利用のルールまでを網羅しました。共通する「ちこ」という響きが、焦って目的地へ急ぐ状況、台所での職人の手仕事、私物を会場へ運ぶシーンを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)