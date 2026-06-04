3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。時間のマナー、調理時の工夫、そして物品の携行をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、時間に関する行動、麺や生地作りの知恵、そして私物を中に携える規則という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□く
う□□
も□□み

ヒント：約束の時間に間に合わない状態を思い浮かべてみてください。

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正解：ちこ

正解は「ちこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ちこ」を入れると、次のようになります。

ちこく（遅刻）
うちこ（打ち粉）
もちこみ（持ち込み）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会生活における基本的なマナーから、料理の手際を良くする工夫、さらには特定の場所における利用のルールまでを網羅しました。共通する「ちこ」という響きが、焦って目的地へ急ぐ状況、台所での職人の手仕事、私物を会場へ運ぶシーンを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)