ロア・インターナショナルは、ライフスタイルテックブランド「Momax（モーマックス）」より、日傘に取り付けて使える折りたたみ式ミニファン『1° Go Clamp』を発売した。公式オンラインストアにて販売を開始している。

【画像あり】日傘に挟めて快適に 使用イメージ

本製品は、手持ち・日傘グリップ・卓上スタンドの3WAY仕様で使えるコンパクトなミニファン。通勤や屋外イベント、旅行など、暑い季節の屋外利用を想定した設計となっている。

ヘッド部分は左右90°・上下180°の角度調整に対応し、風向きを細かく調整できる。最大9,950RPMの高速モーターを搭載し、軽量コンパクト設計ながら最大10.3m/sの風量を実現。風量は5段階で調整可能で、静かな微風からパワフル送風まで環境に応じて使い分けられる。

バッテリーは2,000mAhを搭載し、最大7.5時間の連続使用が可能。充電時間は約3時間で、充電ポートはUSB-Cに対応する。

日傘への装着は、本体側面のロックスイッチを押し上げてクリップを開く構造。一般的な日傘シャフト（直径10～12mm）に対応し、付属シリコンパッドを追加することで8mmの細めシャフトに、本体装着済みシリコンパッドを外すことで14mmの太めシャフトにも対応する。

あわせて、本体と同カラーのハンドストラップが付属。本体のストラップホールに取り付けることで、持ち運びや落下防止に活用できる。動作ランプ・充電ランプによるステータス表示や、異常検知時のランプ通知機能も備える。

カラーはホワイトとグリーンの2色展開。価格は4,500円（税込）となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）