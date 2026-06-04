ヤマダホールディングスは、オリジナルブランド「YAMADA Products」のサブブランド「RORO」より、液体洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載した斜めドラム式洗濯乾燥機の新モデル『YWM-YV90P』を6月13日に発売する。予約受付は6月6日より開始される。

【画像あり】コンパクトサイズに詰まった機能たち

ヤマダホールディングスは、家電専門店としての店頭ニーズを反映したオリジナルモデルの開発を進めており、洗濯機ブランド「RORO」では「時短」「タイパ」「清潔」「快適」をコンセプトとして掲げてきた。新モデルでは共働き世帯・単身世帯の家事負担軽減という観点から、液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能を新たに搭載している。

自動投入タンクは取り外して水洗いが可能で、洗剤の銘柄変更にも対応する。本体サイズは幅640×奥行656×高さ1062mmで、内寸奥行540mm以上の一般的な防水パンに設置できるコンパクト設計を採用。真下排水にも対応する。

乾燥フィルターを廃し、ホコリや糸くずを脱水時に大容量排水フィルターへ洗い流す「トリプル自動お掃除機能」を搭載することで、日々のメンテナンス負担を軽減した。給水時にAg＋ユニットの銀イオンが溶け出して抗菌水を生成し、衣類と洗濯槽の清潔さを保つ仕組みも採用している。

洗浄面では常温に加え、4段階の温水洗浄コースに対応。約60℃のコースでは除菌効果が期待できるとしている。洗濯コースは標準、スピード、つけおき、お好み、毛布、おしゃれ着、パワフル、部屋干し、夜間、花粉の10種類を搭載。低騒音設計により、マンションやアパート、深夜の洗濯、赤ちゃんのいる家庭でも使用しやすい仕様となっている。

販売は全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムにて行われる。保証期間はメーカー保証3年にヤマダ保証2年を加えた5年保証が付帯する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）