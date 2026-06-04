『薬屋のひとりごと』初の一番くじ発売！ 踊り子衣装の“猫猫フィギュア”などラインナップ
TVアニメ『薬屋のひとりごと』初の「一番くじ」が、6月5日（金）から、「ローソン」、書店、ホビーショップ、「一番くじ」公式ショップ、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】オリジナル衣装をまとった猫猫＆壬氏も登場！ 景品一覧
■普段使いもしやすい雑貨を展開
今回登場するのは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』を題材にした、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしの一番くじ。
A賞には、フィギュアブランド「MASTERLISE」シリーズから、1期最終回を飾った踊り子衣装の“猫猫”を立体化した「猫猫 MASTERLISE」が用意される。
また、B賞にオリジナル衣装の猫猫と壬氏をデザインした「アクリルボード」、C賞に同イラストを使用した「アクリルスタンド」を展開。
続くD賞は猫猫と壬氏の「ちょこのっこフィギュア」、E賞は「刺繍缶バッジ」、F賞は「タオル」、G賞は「絵皿」、H賞は「ステーショナリーアソート」と、普段使いもしやすい雑貨アイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、TVアニメ第1期オープニング映像をラメ塗装で再現した「猫猫 MASTERLISE OPカラーver．」を提供。加えて、同賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。
【写真】オリジナル衣装をまとった猫猫＆壬氏も登場！ 景品一覧
■普段使いもしやすい雑貨を展開
今回登場するのは、TVアニメ『薬屋のひとりごと』を題材にした、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしの一番くじ。
A賞には、フィギュアブランド「MASTERLISE」シリーズから、1期最終回を飾った踊り子衣装の“猫猫”を立体化した「猫猫 MASTERLISE」が用意される。
続くD賞は猫猫と壬氏の「ちょこのっこフィギュア」、E賞は「刺繍缶バッジ」、F賞は「タオル」、G賞は「絵皿」、H賞は「ステーショナリーアソート」と、普段使いもしやすい雑貨アイテムがそろう。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、TVアニメ第1期オープニング映像をラメ塗装で再現した「猫猫 MASTERLISE OPカラーver．」を提供。加えて、同賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。