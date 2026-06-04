日本の伝統文化を世界に伝えようとしている外国人が、県内で修業を積んでいます。



水墨画の技術と教え方を学ぶ合宿がいま、美祢市で開かれています。



真剣なまなざしで机に向かう参加者たち。



書いているのは日本の伝統芸術「水墨画」です。



参加者は全員日本文化に魅了されたドイツやフィリピンなど様々な国籍の外国人で先月末から県内に滞在し8日間にわたって水墨画を学んでいます、



講師を務めるのは美祢市出身の書道家＝ルーカス明美さんです。





普段はオンラインで世界各国の人に水墨画や書道を教えていて、年に数回、地元・美祢市で合宿を開いています。今回は初めて、水墨画の指導者を目指す人に対象を絞って行われました。参加者は3年間のオンライン講習を経て、今回の合宿に参加。きょう（21日）は仕上げとして先生役と生徒役に分かれて模擬レッスンを行い、教え方を学びました。合宿では水墨画を書くだけでなく、筆や墨などの道具づくりに携わる職人のもとを訪ね日本文化の歴史や後継者不足といった現状についても学び、伝統文化を次の世代へどうつないでいくかを考えたということです。（合宿参加者）「昔の有名な画家の作品を再現することは魅力的で素晴らしい。一方で明美先生の確かな目の下で制作するのはプレッシャーもあった」「明美先生の仕事を継承していくのは大切。日本で今もなお受け継がれている古く貴重な伝統を守るために遠く離れた場所にいても活動を続け日本の美しさを人々に伝える義務がある」合宿はあすまでで、参加者にはルーカスさんから水墨画の指導者としての免許状が手渡される予定です。