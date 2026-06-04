BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線について。



きょう（21日）開かれた法定協議会で停留所の具体案が示されことし10月から実証運行を始めることが確認されました。



BRTはバスを活用して鉄道に近い速達性や定時性を目指す交通システムのことで前回の協議会では専用道は整備しないことが決まっています。



きょうの法定協議会では移設や新設を含む停留所の具体案が示されました。代行バスよりも7か所増やし長門市駅と厚狭駅の間におよそ21か所設ける案で10月から来年3月まで実証運行が行われます。





運行ルートは2つで、現在の代行バスが今回示された停留所に停車する「通常ルート」と、一部の停留所を通過する「快速ルート」があります。協議会では実証運行の経過を踏まえことし秋ごろ、地域公共交通計画の最終案をまとめる方針です。（美祢線沿線地域公共交通協議会 平屋隆之 会長)「定時性、速達性を生かしながらそれにこだわりながら同時に地域の方であったり観光客であったり皆さんが利便性、便利だなと感じてもらえるためにはどういった形で停留所を設置していけばいいか」「それぞれを総合的に最大化していくということにさらにこだわって議論を深めていきたい」また、山口デスティネーションキャンペーンにあわせて10月から12月の土・日・祝日は長門市の道の駅＝センザキッチンまでのばす実証運行も行われます。（1日3往復）