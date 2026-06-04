◇交流戦 巨人2―1オリックス（2026年6月4日 東京D）

巨人はオリックスとの接戦を制して3連勝。貯金5とした。巨人の同一カード3連勝は今季2度目。オリックス戦は昨季まで2年連続で同一カード3連敗と屈辱の6連敗を喫していたが、今季は3連勝でやり返した。

先発右腕・田中将が初回に1点先制を許すも2回にキャベッジがバックスクリーン左に飛び込む11号ソロを放って同点。その後は田中将とオリックス先発右腕・エスピノーザの投手戦でお互いに無得点が続いた。

だが、1―1のまま迎えた8回だった。今季初のスタメンマスクで8番に入っていた先頭・小林が四球で出塁し、代走に門脇。途中出場の松本がバントで送った1死二塁から泉口が左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ってついに勝ち越し、5月は極度の打撃不振に苦しんだ泉口の意地の一打が決勝打となった。

なお、田中将の失点は初回だけ。小林の好リードにも助けられて巨人移籍後最多となる112球を投げ、7回7安打1失点の力投を見せた。打線の援護なく4試合ぶり白星となる今季4勝目にはまたも手が届かなかったが、チームに勇気を与える熱投だった。

8回に登板した2番手左腕・中川が今季2勝目（0敗6ホールド）。3つのアウトを全て三振で奪う見事な投球だった。マルティネスは今季2度目の3連投で18セーブ目（1勝1敗1ホールド）を挙げている。

▼田中将 何とかまとめることができました。