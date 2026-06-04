洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、遊び心満点のバースデーケーキで、豪華メンバーに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。

５月１５日に８０歳の誕生日を迎えた美川は４日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜美川よ〜 本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん 水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と記し、俳優の水谷豊、歌手の由紀さおりらに囲まれた写真を投稿。

「お友達からのサプライズで美川っぽいケーキが登場したわ〜 皆様ありがとうございました」とつづり、美川が好きな高級ブランド、ルイ・ヴィトンの柄や札束が描かれた遊び心いっぱいのこだわりのバースデーケーキの写真もアップした。

この投稿には、「すごーい 初めて見た 唯一無二」「美川さんっぽいケーキ可愛い」「めちゃ芸術的なケーキ オンリーワンケーキ、センス良いですね」「美川さんにぴったりのゴージャスなヴィトン柄のケーキ」「超豪華なメンバー」「遊び心もあって良いですね」「ＬＶのケーキ素敵 憲ちゃんにピッタリ」などのコメントが寄せられた。

美川は２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。