去年8月、鹿児島県の霧島市や姶良市などを襲った集中豪雨。線状降水帯が1日に2度発生し、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。

九州南部が梅雨入りし、台風6号、そして4日も大雨と、雨が続く中、災害の体験をどう生かし、早めの避難につなげるかが課題です。

砂で家が埋まっていた

（槐島美文さん）「ここに風呂場があったと思う。こっち側に玄関があった。砂で家が埋まっていた」

霧島市福山町の槐島美文さん。妻の佳代子さんと2人暮らしです。

去年8月7日。福山町では川が氾濫。護岸や路肩が崩れ、民家に流木や土砂が押し寄せました。

災害の直前。霧島市には避難の情報が出ていましたが、夜だったため、槐島さんは寝ていて気付きませんでした。

（槐島美文さん）「妻がいつもと違うことに気付き、私を起こした。玄関より高い位置に水が見えた」

真夜中に着の身着のまま、近くの公民館に避難。朝、自宅に戻ると…

自宅が…

家は屋根近くまで水に浸かり、土砂に埋まっていました。

（槐島美文さん）「自分が起きて出られる状態だったからよかったが、どうなっていたかは分からない。天災は計り知れない」

線状降水帯が1日に2度発生

2025年8月8日。霧島市では24時間雨量が500ミリを超え、観測史上最多となり、姶良市でも1時間に111ミリの猛烈な雨を観測。線状降水帯が1日に2度発生しました。

県内では、土砂崩れなどで住宅8棟が全壊。1000棟以上が床上・床下浸水の被害を受けました。

霧島市福山町を流れる川では復旧工事が進んでいます。

流木が今も残ったまま

（記者）「湊川の上流です。災害から10か月近くが経ちますが、流木がそのまま残っています」

一方、上流を見ると、大雨で流された流木が今も残ったままです。

（福山町の自治会役員 松尾浩一さん）「こういう状態だから、大雨が降ったときに心配」

しかし、災害への受け止めは、住民の間で意識に差があるようです。

（福山町の自治会役員 松尾浩一さん）「なかなか被害を受けた人じゃないと、気持ちは分からない。（Q住民の中でも温度差がある？）全然ある」

今まで一度もなかった

去年の集中豪雨で土砂崩れが起きた姶良市蒲生町です。

（岩戸博さん）「自分たちも崖の下に住んでいる。他人事じゃない」

岩戸博さん、78歳。去年8月8日早朝、隣りの民家の裏山が崩れ、倒壊した家に住む30代の女性が亡くなりました。

避難指示が出たのはおよそ4時間前の午前1時。岩戸さんは寝ていて気付かなかったといいます。

（岩戸博さん）「そんなことは今まで一度もなかったので、気にしていなかった。心配していなかった」

これまで崩れたことがなかった

亡くなった女性の父親はMBCの取材に応じ、「娘は新聞配達を頑張っていた。気のきくいい子で、つらかった。当時、雨が降ることは分かっていたが、これほどの量だとは思っていなかった。

裏山はこれまで崩れたことがなかった」と話しています。

専門家は

「崩れることはなかった」と話す住民たち。地盤などを研究する鹿児島大学・酒匂一成教授と現地を見てみました。

（鹿児島大学 酒匂一成教授＝地盤工学）「すべり台の上に土砂があるような状況。普段はそれで止まっているが、そこに水や雨が入ると重くなる。重くなると落ちやすくなる」

酒匂教授によると、岩盤の上に岩が風化してできた土砂がたまり、それが大雨によって崩れる。こうした現象が長年のサイクルで繰り返されているとみています。

（鹿児島大学 酒匂一成教授＝地盤工学）「崩れたところでは再び崩れる。そのサイクルがものすごく長い。生きている人の寿命より長いサイクルで崩れるので、『ここでは崩れたことがない』と言われる」

過去を忘れない

今週、鹿児島県内を襲った台風6号。新たな防災気象情報の運用が始まって初めての大雨となり、県内では38の市町村に避難情報が出されました。

（鹿児島大学 酒匂一成教授＝地盤工学）「レベル4になったら避難を完了させようとか、それをうまく活用して、逃げられるときに逃げられるよう訓練しておく。早めに決断して」

隣りの家が土砂崩れで倒壊した姶良市の岩戸さん。去年の集中豪雨の経験を無駄にしてはいけないと考えています。

（岩戸博さん）「これから先はどこでどんな災害が起きるか安心できない。またそういう時期が来た時は、去年のことを思い出して、避難しないといけないなという思いが出てくる」

始まったばかりの大雨シーズン。過去の災害を忘れないことが、命を守る行動につながります。

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