鹿児島県テニス協会で不正な会計処理が行われていた問題で、この問題を内部告発した後に除名された男性が協会などに慰謝料を求め、鹿児島地方裁判所に訴えを起こしています。

4日、1回目の弁論が開かれました。訴えを起こしているのは、県テニス協会で副理事長を務めていた（76）の男性です。

366万円が不正支出、または使途不明と認定

県テニス協会が2024年に公表した第三者委員会の調査報告書によりますと、2014年度から2022年度までの間、常任理事を務めていた男性が、大会スタッフの数を水増しするなどし、366万円が不正支出、または使途不明と認定されました。

この問題について元副理事長の男性が内部告発したところ、協会を除名されたため、男性は慰謝料500万円と地位の回復を求めて今年2月、県テニス協会などを相手に鹿児島地裁に訴えを起こしました。

元副理事長は告発は正当だったと主張

4日、1回目の弁論が行われ、元副理事長は記者会見で、告発は正当だったと主張しました。

(元副理事長)「解任も除名もおかしいんじゃないか。コンプライアンス上きちんとした組織になってほしい」

なお、県テニス協会は、解任理由について、これまでの取材に対し、「関係者への名誉棄損があったため」などとしています。

次回は7月16日にウェブ上での弁論が予定されています。

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