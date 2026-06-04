愛知県で初めて選挙で電子投票を導入へ。みよし市が検討を進めるワケは？

【写真を見る】選挙で電子投票広がる？愛知･みよし市で導入へ ｢一定のコストは受け入れていくもの｣ 来年4月の市議選での導入目指す 愛知では初

無効票の防止などが期待される「電子投票」。しかし、過去にはトラブルが起きて裁判で選挙が無効になったことも…。業者の撤退も重なり一時は下火になっていましたが…

愛知県みよし市が、導入に向けて動き始めました。

一般的なタブレットの利用も認められ、おととしの大阪・四條畷市長選で8年ぶりに実施された「電子投票」。開票所に配置する職員は前回の3分の1に。書き間違いによる無効票もゼロでした。

（愛知 みよし市･小山祐市長）

「電子投票を導入させていただきたい」

9月議会に条例案など提出へ 「一定のコストは受け入れていくもの」

みよし市は4日、愛知県で初めてとなる電子投票の導入にむけ、9月議会に条例案などを提出する方針を明らかにしました。



大阪・四條畷市では、システム費用だけでも前回選挙を3000万円以上上回るといった課題もありましたが…

（みよし市 小山市長）

「私たちの中では、一定のコストは受け入れていくものと考えている」

みよし市の小山市長はこう述べたうえで、開票に必要な時間や職員を大幅に減らせるほか、疑問票や無効票がなくなることで、より正確に民意が反映できるとメリットを強調しました。

みよし市は、来年4月の市議選での導入を目指しています。