名古屋競馬の3歳限定重賞「愛知県知事杯第56回東海優駿」（SP1、ダート2100メートル、12頭立て）は4日の11Rで行われ、単勝1.1倍の断然人気に支持されたアストラビアンコ（牡＝角田輝、父バゴ）が1周目3コーナーで先頭に立つと、直線でリードを広げて2着の2番人気アルティメイタムに2秒1の大差をつける圧勝で1着。昨年12月10日のゴールドウィング賞、1月15日の新春ペガサスカップ、2月26日のスプリングカップ（いずれも名古屋）に続く4回目の重賞制覇となった。3着は8番人気のタガノアイゼン。

東海優駿初制覇で“ダービージョッキー”の仲間入りとなった鞍上の細川智史（26＝角田輝）は勝利騎手インタビューの前から感極まっていて「前回、1番人気で負けてしまったので…うれしいです。ごめんなさい」と涙ながらに切り出した。

続けて「先生から好きなように乗っていいって指示があったんで、雰囲気が良かったんでそのまま行っちゃいました」と正攻法のレース運びを振り返ると、大差をつけてガッツポーズで余裕のゴールに映ったが「最後まで止まらないように走ってくれないかな、と心配でした」と胸中を明かした。最後に「みんなを楽しく仕事に行ってもらえるよう、頑張ります」とファンを和ませて締めくくった。

なお管理する角田輝也師（62）は「名古屋優駿」時代の2004年タカラアジュディ、「東海ダービー」時代の05年セントレアリキ、09年ダイナマイトボディ、22年タニノタビトに続いて5回目のレース制覇。