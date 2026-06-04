◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)

2連勝中の巨人は、同点でむかえた8回に泉口友汰選手のタイムリー2塁打で1点を勝ち越すと、9回は守護神マルティネス投手がおさえ勝利。オリックス相手に3連勝を飾りました。

巨人の先発・田中将大投手は初回は苦しい立ち上がりとなり、1アウト2塁の場面で太田椋選手にセンターへのタイムリーヒットを浴び、先制を許します。それでもその後は立ち直り、2回にキャベッジ選手の11号同点弾の援護を受け、同点のまま7回112球1失点の熱投で降板します。

一方、2回以降追加点が奪えない打線は、8回にチャンスを作ります。先頭の小林誠司選手が四球で出塁すると、犠打で1死2塁とチャンスを確実につくります。そして、このチャンスに泉口友汰選手が1番復帰の起用に応えます。ここまで好投を続けていた相手先発エスピノーザ投手の2球目、外角のツーシームをとらえ、レフトへフェンス直撃の2塁打。この一撃で代走出場の門脇誠選手が2塁から生還し、終盤で巨人が1点の勝ち越しに成功しました。

9回は守護神マルティネス投手が登板。しっかりリードを守り切り勝利をつかみました。この勝利で巨人はオリックスに3連勝となりました。