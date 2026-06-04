6月4日（木）に放送された『徹子の部屋』には、昨年還暦を迎えた松本伊代が出演した。

【映像】還暦を迎えた松本伊代、「もうおばさんだから」に夫・ヒロミが愛あるダメ出し「例えば松田聖子さんが…」

今年10月にデビュー45周年を迎える今でも、コンサートに出演するなど歌手として精力的に活動している松本。

しかし、あるコンサート中に発した一言をめぐり、夫のヒロミから厳しく注意されたことがあるという。

「30周年か35周年くらいの時に、いっぱい歌って踊った後『はぁもう疲れた。おばさんだから』みたいな感じで言ったら、それをヒロミさんが見ていて、その後にいろいろダメ出しされました」と振り返る。

ヒロミからは「アイドルとしてみんなに夢を与えるために歌っているのに、なんでおばさんって言うんだ」「例えば松田聖子さんが自分のコンサートでおばさんって言うか？」と猛省を促されたという。

このもっともな発言に、黒柳も「そうね。言わないかもね」と笑ってしまう。

松本は、「すごい怒られて、『そうだよね。わかりました。これからはそういう場に出る時にはアイドルに徹する』（と伝えました）」と明かし、今でもその約束を守り続けているという。

「それからそういう発言はなるべく言わないようにして、コンサートでも『これぶりっ子だな。恥ずかしいな』と思う衣装の時も、頑張って着るようにしています」と、ファンのためにアイドルであり続ける健気な姿勢を見せていた。