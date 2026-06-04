フィギュアスケート選手で現在はアイスダンスに挑戦する紀平梨花（23）が5月31日、Instagramを更新。カナダ・モントリオールでのプライベートショットを公開し、リンク上とは雰囲気を変えた夏の装いにファンの注目が集まっている。

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投稿された写真は、肩やデコルテ部分があらわなキャミソール姿で、ポニーテールをした紀平の姿を収めたもの。雲一つない青空や大きな観覧車を背景に、色白で透明感あふれる美肌が際立つ一枚だ。「晴れ！！」のコメントには、「withmother」というハッシュタグも添えられており、母とのオフ時間を満喫したものとみられる。

【画像】モントリオールでオフを過ごした紀平梨花（画像は紀平梨花のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「どこのアイドルかと思えば紀平さん」「お肌が真っ白で綺麗」「可愛いすぎてマジ天使」「この愛らしさが見たかった」「また可愛くなったぁー」「美人さん」「りかしんカップルの大いなる活躍を期待しています！」といった称賛のコメントが寄せられている。