フィギュアスケートのペアで「りくりゅう」として親しまれるプロフィギュアスケーターの三浦璃来（24）は6月1日に自身のInstagramを更新し、木原龍一（33）との2ショットを公開した。投稿では、家庭画報とブルガリの撮影時のオフショットであることを明かし、休憩中の一コマを紹介。「家庭画報」7月号が6月1日に発売されたことも伝えている。

【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」 木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」

公開された写真では、三浦と木原が白いTシャツ姿で並び、明るい控室のような空間でリラックスした表情を見せている。三浦が隣の木原を見上げるように視線を向け、木原はカメラの方を穏やかに見つめており、休憩中ならではの自然な空気が漂っている。シンプルなおそろいコーデが、2人の爽やかな雰囲気をより引き立てている。

【画像】白Tシャツ姿で並ぶ三浦と木原（画像は三浦璃来公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「白Tめちゃさわやかでステキですね！ 璃来ちゃん龍一くんとってもカッコいくて可愛い～」「お似合いのふたり 大好き」「休憩中の一瞬まで絵になる」「ずーっと見ていられる癒されるお二人」といった声が寄せられている。