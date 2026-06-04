6月第1週は、KKTなど日本テレビ系列で、「地球のためにいいことを考える」SDGsな1週間、『グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク』です。



テーマは、「明日にちょっといいチョイス」。



高校生のアイデアから生まれたメンマが、「地域の課題解決」につながっています。

熊本が全国6位の竹林面積。ある問題が起きています。



■ある問題のために…

高校生と企業、それに行政がタッグを組み、いま、熊本県菊池市で地域全体を巻き込んだプロジェクトが進行中です。





5月、堆肥をまいて土作りをするのは県立菊池農業高校の生徒たち。

でもこの場所、「高校」ではないんです。



■KDS菊池自動車学校

花壇があるのは、自動車学校の敷地。なぜここで土作りを？



■くまもとKDSグループ永田佳子代表取締役「生徒さんたちの循環型農業のお話を聞いて、大変共感いたしまして、実際こちらで（土を）作っていただいている」



地元企業が高校生の活動を後押しするワケ。



それは、この堆肥が地域の課題解決につながるからです。



■菊池農高3年 稲津友晄さん「8年前に僕らの先輩が、学校で鳥獣被害が多いことに気づき、放置竹林の竹を減らすことで鳥獣被害を減らせるのではないかというきっかけのもと、この活動は始まりました」

■放置竹林とは…

所有者の高齢化などで管理されなくなった竹林。農作物を荒らす野生動物の住処になり、土砂崩れのリスクも高めます。こうした「放置竹林」が拡大しています。



そこで高校生が開発したのが…



■稲津さん「段ボールコンポストで作った生ごみ堆肥を撒いています」



■明日にちょっといいチョイス

伐採した竹を使った「段ボールコンポスト」、いわゆる生ごみ処理機です。



まずは竹を細かく粉砕し、生ごみと混ぜることで、竹に付着した微生物が働き、発酵資材となって畑で使用できる「堆肥」を作ることができます。

■菊池市生活環境推進委員会議で…

生ごみの排出量削減を目標に掲げる菊池市は、高校生の取り組みを地域全体に広げようと、住民も参加した会議で、高校生の説明の時間が設けられました。



■菊池農高3年 田中水彩さん「脱炭素社会への貢献を目指し、新たな挑戦を始めました。そのひとつが竹チップ段ボールコンポストです。菊池市内の2万世帯で普及させることができれば、年間5000本の竹を消費し、 3000トンの生ごみを削減できる計算になります」



企業や行政の力を借りて、高校生のアイデアは持続可能な取り組みへ。でも、これだけでは終わりません。



■次なるアイデアは？

菊池市にある林業の会社。林業に関わる女性グループと高校生がタッグを組んで挑戦しているのが、「メンマ」の商品開発です。



■明日にちょっといいチョイス

国内に流通する99パーセントが中国などからの輸入製品と言われるメンマですが、地元の竹でメンマを作れれば、地産地消の実現、さらに課題である放置竹林の整備にもつながります。

高校生が携わったメンマ商品がお披露目されました。



「バジル味」と「辛味」の2種類があり、パッケージのイラストも高校生が手がけました。(道の駅 旭志 350円 数量限定で販売中)

■メンマを開発した「秋吉林業」秋吉朋美さん「若い世代の方たちが食べることで、竹林の問題や（所有者の）後継者不足という現実があることを、みなさんに周知していただけるような活動のひとつになるのではないか」



さらに、このメンマを使って新たなグルメもできました。ラーメンではないメンマの使い方とは…？



菊池自動車学校の中にあるKDSカフェに、新しいメニューが登場しました。（KDSカフェは菊池自動車学校営業日に開店し一般の利用も可能）



「ピザ」です。（数量限定 900円）



■商品パッケージのイラストを描いた菊池農高2年 河村莉奈さん「メンマとピザって合うんですね。メンマの辛みとチーズのマイルドさがマッチしていて、めっちゃおいしいです」

「メンマがコリコリ感があっておいしいです」



■メンマピザの開発に携わった田中さん「工夫したのは、メンマを一番見せたいので、しっかり歯ごたえを感じられ、大成功じゃないかと思っています」

おいしく食べることで、明日にとってちょっといいことに貢献。



高校生がつなぐ地域の輪。まだまだ広がりをみせそうです。

※この「Good For the Planetウイーク」企画はTVerでも配信されます。