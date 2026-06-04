◆第９７回都市対抗野球大会北海道地区２次予選 ＪＲ北海道硬式野球クラブ４―２日本製鉄室蘭シャークス（４日・プレド）

ＪＲ北海道硬式野球クラブが４―２で日本製鉄室蘭シャークスに勝利し、２年連続１８度目の都市対抗野球大会（８月２６日開幕、東京ドーム）出場を決めた。本大会では２０１６年以来１０年ぶりの勝利を目指す。

２点リードの９回２死。主将の大槻龍城左翼手（２５）がウィニングボールをつかむと、ＪＲ北海道硬式野球クラブナインがマウンド上で喜びを爆発させた。１次予選では初戦でクラブチームのウイン北広島に敗戦。代表決定戦１戦目はコールド負け。２度の敗退危機を乗り越えて頂点に上り詰め、乙須正太監督（４３）は「苦しい中でしたけど、２試合目勝ててホッとしてます。良い意味でのしぶとさ、あきらめの悪さが出た」と選手たちの成長に目を細めた。

全国に王手をかけて迎えたこの日の１戦目は、３―１１でまさかの７回コールド負け。初戦で黒星を喫した１次予選初戦に続き土俵際に追い込まれたが、試合後、大槻主将は「次勝てばオッケー。同じ相手に２度は負けられない。意地とプライドを持って絶対に負けない」とチームメートに呼びかけた。

大敗からわずか１時間強。負ければ敗退が決まる一戦に臨んだ。３連勝で勢いに乗る相手に対し、積極策で流れを引き寄せた。１回先頭打者の大槻が右前安打で出塁すると、次打者の初球でエンドランをしかけて得点圏へ進塁。２死三塁から４番・南木寿也一塁手（２６）の内野安打で先制点をもぎとった。

２回には、１戦目から先発を入れ替えた下位打線が機能し、さらに３点を追加。中盤２点差に詰め寄られたが、５回途中から伊藤勝大（３０）、８回から内沢航大（２８）がマウンドに上がって無失点と好投し、リードを守り切った。

同クラブは、１９０９年に「札幌鉄道局野球部」として創部。２２年に「札幌鉄道局」と改称し、国鉄民有化に伴って８７年に「ＪＲ北海道」となった。経営難により、２０１６年限りで休部。１７年からクラブチームとして再出発し、今年で節目の１０年目を迎えた。

２年連続で臨む大舞台に向け、乙須監督は「まだまだ投打でレベルアップが必要。期間がしっかりあるので、野手はもう２段階、投手もタフな投手を作っていかないと全国で勝てない。この期間で鍛えたい」。道勢１０１勝目、そしてクラブ化後初勝利を目指し、東京に乗り込む。