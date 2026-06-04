ねぐせ。が本日6月4日、ウェディングソング「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。

“永遠の愛”をテーマとした「一生僕ら恋をしよう」のスペシャルミュージックビデオには、あべこうじと高橋愛夫妻が出演。夫婦揃ってのミュージックビデオ出演は今回が初となり、仲睦まじい夫婦の姿と、楽曲に込められたテーマが強くリンクした仕上がりだ。

その映像は、ジューンブライドの季節に相応しく、本当の夫婦だからこそのリアルなシーンが印象的。“夫婦が毎週末に何気なく行くレストラン”を舞台に、春夏秋冬と喜怒哀楽の夫婦関係が描かれた作品は、長い時間を共に積み重ねてきたからこその何気ない毎日の幸せが映し出された。楽しいことばかりじゃないけど、それでも愛を確かめあう、そんな二人の日常が愛おしいスペシャルミュージックビデオとなった。

ねぐせ。は6月28日(日)、横浜アリーナにて自身最大規模のワンマンライブ＜愛問愛答＞を開催する。

【Music Video Staff】

Cast : Ai Takahashi, Koji Abe

Director : motherfucko

Cinematographer : foolish

1st Camera Assistant : Chuno

Lightning Director : Yutaro Meguro

Lightning Assistant : Chizuru Koga (SHUHEI Inc.), YUKARI SMILE ★, Yosimura Shuya

Production Designer : Yudai Sunagawa

Production Designer Assistant : Naoki Chiba

Stylist (Cast) : Hiroyo Aoki

Stylist Assistant (Cast) : Shunnosuke Takeda

Stylist (neguse.) : Kan Fuchigami

Hair & Make up (Cast) : Shiho Kato (PEACE MONKEY)

Hair & Make up (neguse.) : Moe Fujiwara

Color Grading : Anna Fukasawa (L’espace Vision)

Production Assistant : Yurika Tateno (koe Inc.)

Production Manager : Ryo Inada (koe Inc.)

Producer : Yosuke Yamaguchi (koe Inc.)

Production : koe Inc.

■＜ねぐせ。 6th Anniversary ROCKS VIBES 2026 - 2マン編 -＞

8月27日(木) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

open18:15 / start19:00

出演：ねぐせ。

※ゲストは後日解禁