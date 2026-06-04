Nikoんがこの夏開催するイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞。

全国津々浦々から47バンドを招き、8月3日(月)と4日(火)に東京/恵比寿LIQUIDROOMで行われるが、1日券が470円、2日通し券でも900円というチケット価格でも話題を呼んでいる。

こちらは、7月8日(水)にタワーレコード専売でリリースされる4枚組のコンピレーションアルバムCD『as it is /（not）as』のリリースイベントで、そちらに参加するバンド＋αが出演する予定。

本日、出演者第1弾として、21バンドが発表された。

hoolay（北海道）

THE.VISIT（青森）

野蛮なハロー（岩手）

Calvan kaj budro（宮城）

ヒト×ヒト（秋田）

Vital Club（山形）

JESUS WOUND（福島）

恋のロシアンルーレット（茨城）

entropyz（栃木）

Leaps and Bounds（群馬）

mabuta（埼玉）

Apes（千葉）

神々のゴライコーズ（東京）

Nikoん（東京）

CELCY（※神奈川）

恐竜公園（新潟）

DUMMYKID（富山）

CISSE（石川）

セツナフレンド（福井）

warcry（山梨）

Os Ossos（長野）

※CELCYは東京のバンドだが、Nikoんの47都道府県ツアーでの共演が横浜だったため『神奈川』の出演枠にてラインナップ

なお、5月から3ヶ月連続で「Road to ぐんゆうかっぽ」を掲げたプレイベント＜群雄割拠＞も開催中。東京編はすでに終了し、残すは6月末から7月頭にかけ各5日間連続で行われる大阪編と鹿児島編のみ。

＜Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPAN pre「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」＞

開催日時/会場：

2026年8月3日(月) / 4日(火)

OPEN 11:30 / START 12:00（予定）

東京/恵比寿 LIQUIDROOM（建物内に４ステージ） 企画意図：

群雄闊歩（造語）：全国各地、想い想いの活動を行い、牙を研ぎ、機を窺っているたたかう者たちを全国各地から一堂に恵比寿に集める。それぞれのやり方、意地、意志、意識をその先に繋げる。 チケット：一般発売中

https://eplus.jp/nikon/ ・1日券：470円

・当日お渡しTシャツ付1日券：4,700円

・2日通し券：900円

・当日お渡しTシャツ付2日通し券：5,470円

※「当日お渡しTシャツ付2日通し券」に関しては、特別価格5,000円の手売りチケット有り

＜群雄割拠＞

企画意図：

ロックバンドNikoんは止まらない。

企画する。求められたら極力出演する。曲も作る──それでようやくスタートライン。

「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」という真夏のツーデイズへのロード・トゥ的な研鑽イベントを、東京・大阪・鹿児島にて４、５日連続開催。

これはライブハウスへの入り口のご提案。過剰にやって、ようやく届く、か!? 【大阪編 / 5DAYS】

・2026年6月29日(月) at 難波 BEARS w/ 天国注射

・2026年6月30日(火) at 梅田 Hardrain w/ nayuta

・2026年7月01日(水) at 心斎橋 火影 w/ カッパマイナス

・2026年7月02日(木) at 北浜 雲州堂 w/ UNMASK aLIVE

・2026年7月03日(金) at 心斎橋 CONPASS w/ KING BROTHERS、8otto、愛はズボーン 7月3日以外 OPEN 19:00 / START19:30

※7月3日のみ OPEN 18:30 / START19:00 に変更 大阪5日間通し券：7,000円

各公演/前売：2,500円 【鹿児島編 / 5DAYS】

・2026年7月06日(月) at 鹿児島 SR HALL w/ kuromaru.、レイラ

・2026年7月07日(火) at 鹿児島 SR HALL w/ Wiθ、テレビ大陸音頭

・2026年7月08日(水) at 鹿児島 SR HALL w/ Tonto、うみのて

・2026年7月09日(木) at 鹿児島 SR HALL w/ その日暮らし、Apes

・2026年7月10日(金) at 鹿児島 SR HALL w/ GLARE SOUNDS PROJECTION、hitomi 全公演 OPEN 18:30 / START19:00

全公演 前売：2,400円 / 鹿児島５日間通し券：5,000円

チケット：一般発売中

https://eplus.jp/nikon/