４歳児の母でお笑いタレント・だいたひかる(51)が４日、ブログを更新し、もう一度、子育てをやり直したいとの願望を投稿した。



【写真】ぷにぷに感が愛らしい がん、不妊治療を乗り越えて誕生した宝物

だいたはブログのタイトルを「人生をやり直せるなら…」とし、「もう一度、人生をやり直せるなら…まだ子育て中なのに、赤ちゃんの頃から…もう一度、子育てがしたい 息子の赤ちゃんの頃の、ぷにぷに感とか ハイハイとか 第一子で余裕が無くて、楽しむと言うより、心配が先にたってしまい もっと余裕をもって、楽しみたかったです」と母としての思いをつづった。



だいたは2013年にアートディレクターと再婚。16年1月に乳がんと診断され右胸を全摘した。21年5月、40歳の時に凍結した受精卵を移植して妊娠。46歳だった22年1月に男児を出産した。



ブログ読者から「だから2人目3人目と、産みたくなるんですよね。でも今は今のかわいさがあるし、むしろ子育てはこれからが長いですよ」「そうおもえるのは逆にいま余裕な証拠ですよ。余裕ないときは写真も見返せないし 赤ちゃん時代に会いたいーと思えなかったな いまこどもが成人ちかくなって ひかるさんのようにおもえます」「ほんとそうですよね…その気持ちわかります 感情が揺さぶられますよね 子育て中、子育てされた方…誰しも皆そう思ってる…思ったことがあったと思います」などと共感の声が続々と届いている。



（よろず～ニュース編集部）