三重県伊賀市の市長が会見を開き、週刊誌の不倫報道を否定しました。

【写真を見る】週刊誌の“不倫報道”否定 ｢不貞事実は一切ない｣ 公開されたSNSのメッセージ履歴は定期的に削除し確認できず 三重･伊賀市の稲森稔尚市長（42）

（伊賀市稲森稔尚市長）

「報道にあるような不貞事実は一切ない」

三重県伊賀市の稲森稔尚市長（42）は、週刊誌が市長が津市の女性市議と不倫関係にあると報じたことについてきょう会見を開き、その内容を否定しました。

報道では、稲森市長は政治活動を通じて出会った津市の女性市議と、去年から不倫関係にあったとされていました。

“相談などのためで不倫関係にはない”

しかし、稲森市長は女性市議の事務所となっている津市内のアパートで去年12月から10回ほど2人で面会するなどしたものの、相談などのためで不倫関係にはないと話しました。

一方で、今回の行為は適切ではなかったとして謝罪しました。

メッセージ履歴は定期的に削除していて確認できず

また、週刊誌で公開されたSNSでの女性市議とのやりとりについては、そのようなやりとりをした記憶はなく、メッセージの履歴については定期的に削除しているため確認できないということです。

ことし2月には、自家用車で物損事故を起こしたにもかかわらず警察に申告せず道路交通法違反の疑いで書類送検。その後、起訴猶予となりました。

今後の進退について稲森市長は、市長を続投すると話しました。また、今回の報道に対して、事実と異なり名誉を傷つけるものとして法的措置も検討しているということです。