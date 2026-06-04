日本以外の3か国がW杯を目前に敗れた

サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組（グループF）のスウェーデン代表、チュニジア代表、オランダ代表が現地時間6月1日と、2日に国際親善試合に臨み、それぞれ敗れた。

スウェーデン代表はノルウェー代表相手に前半だけで0-3と守備陣が崩壊。攻撃陣では、後半途中から出場したFWアレクサンデル・イサクが個人技から圧巻ゴールを決め、W杯を前に調子を上げてきた。試合はノルウェー代表が主導権を握り、スウェーデン代表はイサクが1点を返すので精一杯の展開となり、1-3で敗れた。

一方で、オーストリア代表と対戦したチュニジア代表は、前半35分に相手MFコンラート・ライマーが決定機阻止のハンド判定で一発退場となり、数的有利の時間が長かったが攻撃陣が不発。後半17分に失点を喫し、そのまま0-1で敗れた。10番を背負うMFハンニバル・メイブリは、後半33分に足を引きずりながら途中交代となった。

アルジェリア代表と対戦したオランダ代表は攻撃時が決め手を欠き、得点を奪えずにいると後半40分にFWアニス・ハジ・ムサに豪快ゴールを決められて痛恨の失点。そのまま0-1で敗れた。

日本がアイスランド代表戦で勝利したのに対し、スウェーデン、チュニジア、オランダはまさかの敗戦。W杯前に明暗があ別れた試合展開に「油断大敵です」「逆に怖いよね」「情報戦が始まっている」「本戦とは別物」「これは罠」「大丈夫！日本なら勝てる」「こういう時こそ慎重にならなければ」「など多くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）