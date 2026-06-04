フジ上垣皓太朗アナ、なにわ男子・大西流星との“共通点”が相次ぎ発覚 まさかの事実に視聴者も「え？え??」「知らなかった」
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが4日、自身がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演。ゲストの7人組グループ・なにわ男子のメンバーである大西流星との共通点を語った。
【写真】まさかの共通点！ あざとかわいい表情の大西流星
番組終盤、上垣アナは「実は私、なにわ男子の大西さんと大変縁があることが分かりまして」と切り出すと、出身地が兵庫県西宮市、生まれた年が2001年と、多くの共通点があることを明かした。「なにわ男子、入れますね」とメンバーから声をかけられた上垣アナだったが「入れ…ませんよ」と返し、メンバーを笑わせた。
このやりとりに視聴者からは「アナの貫禄半端ない」「同年代とは知らなかった」「なんか急に親しみ感じてきた」「え？え？？え？」「上垣アナって関西出身なの？」との反響が相次いだ。
【写真】まさかの共通点！ あざとかわいい表情の大西流星
番組終盤、上垣アナは「実は私、なにわ男子の大西さんと大変縁があることが分かりまして」と切り出すと、出身地が兵庫県西宮市、生まれた年が2001年と、多くの共通点があることを明かした。「なにわ男子、入れますね」とメンバーから声をかけられた上垣アナだったが「入れ…ませんよ」と返し、メンバーを笑わせた。
このやりとりに視聴者からは「アナの貫禄半端ない」「同年代とは知らなかった」「なんか急に親しみ感じてきた」「え？え？？え？」「上垣アナって関西出身なの？」との反響が相次いだ。