２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、６月１日、自身のブログを更新。

大学病院へ行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「上部内視鏡の検査で、マダラな食道も綺麗になりつつあり、嬉しいです」 検査結果を報告





堀ちえみさんは「大学病院から戻りました。」「消化器内科では、食道がんの術後から飲み続けている、逆流性食道炎の治療薬をいただきました。」と、投稿。





続けて「上部内視鏡の検査で、マダラな食道も綺麗になりつつあり、嬉しいです。」「胃はもともと丈夫だし、胃の中の画像を見ても綺麗なので、問題はありませんでした。」と、記しました。そして「上部内視鏡の検査は今後は、一年に一度で良いとのこと！（それまでは半年に一回でした）」と、綴りました。





堀ちえみさんは「診察は小まめにありますが、それは状態の問診と、お薬をいただくためです。」と、投稿。

続けて「帰宅後は、仕事が山積みです。夢中になって向かっています。」「あと連絡も山ほどあって、今から返信します！！！」と、綴っています。









堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】