バラエティー番組で五輪メダリストが“50代おばさん姿”披露 平野早矢香と水谷隼の姿に「泣いた」人も
五輪卓球メダリストの平野早矢香が、4日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』3時間スペシャル（後7：00）に出演し、“50代おばさん姿”を披露した。
【写真・動画】水谷隼・平野早矢香、おじさんおばさん姿で圧巻の卓球プレー
水谷隼と平野がペアを組み、おじさんおばさんに変装して、バレないように街のダブルス大会に出場。初戦では、村上佳菜子・高木菜那（※高＝はしごだか）ペアを相手に勝利。その後のトーナメントでも相手が強くなるほどに実力を開放し、最後は全国大会出場ペアを破った。
ネタバラシ後、村上は「私、悔しくてさっき泣いたんですよ（笑）」とまで語った。
SNSでは「水谷はもうマスクしてても水谷やけど 平野早矢香は案外わからないかもしれない」「どう見てもバレてるでしょ」「平野さんのおばあちゃん可愛い」「さすが水谷選手平野選手ってすごいなぁ〜」など、多数の声が寄せられた。
【写真・動画】水谷隼・平野早矢香、おじさんおばさん姿で圧巻の卓球プレー
水谷隼と平野がペアを組み、おじさんおばさんに変装して、バレないように街のダブルス大会に出場。初戦では、村上佳菜子・高木菜那（※高＝はしごだか）ペアを相手に勝利。その後のトーナメントでも相手が強くなるほどに実力を開放し、最後は全国大会出場ペアを破った。
ネタバラシ後、村上は「私、悔しくてさっき泣いたんですよ（笑）」とまで語った。
SNSでは「水谷はもうマスクしてても水谷やけど 平野早矢香は案外わからないかもしれない」「どう見てもバレてるでしょ」「平野さんのおばあちゃん可愛い」「さすが水谷選手平野選手ってすごいなぁ〜」など、多数の声が寄せられた。