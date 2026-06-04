島太星（28）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで、昨年11月以来、2度目の開催に初参加した。

山下達郎の「RIDE ON TIME」、久保田利伸の「Missing」をソロ歌唱し、寺尾聰の「ルビーの指環」を中川晃教（43）とデュエットするなど多くの楽曲を歌唱した。 開演前に島は「カバー曲をたくさんのアーティストの前で歌うのが初めてに近いのでめちゃくちゃ緊張しています」。自身が生まれる前にはやった曲も多いが「父と母が聞いていた曲ばかり。父母の時代にタイムスリップしたような感じで楽しく歌っています」。そして「自分の魅力も精いっぱい出したい」と意気込んだ。

公演の最後を飾ったのははMrs．GREEN APPLEのヒット曲「ダンスホール」。中川や荒井麻珠、福田未来、水樹奈々の出演者全員で歌唱。約2時間で計24曲を披露した。

島は16年に結成したボーイズグループ、NORD（ノール）のメンバーで歌手や俳優などで活躍。ソロとしても活動している。