犬が「友達だと思っている人」にみせる5つの行動

1.お腹を見せてゴロンとする

犬にとってお腹は、骨に守られていない非常にデリケートな急所です。そのお腹を自分から見せる「へそ天」のポーズは、相手に対して「私はあなたを完全に信頼しています。攻撃するつもりはありません」という究極の安心感を示しているのです。

これは服従の意味もありますが、友達だと思っている相手には「なでてほしいな」「一緒にリラックスしよう」という甘えの気持ちが含まれています。もし愛犬が目の前でゴロンと転がったら、優しく声をかけながらなでてあげましょう。

2.お気に入りのおもちゃを持ってくる

愛犬が自分の大好きなおもちゃをくわえて持ってくるのは、単に「取ってこい遊び」を求めているだけではありません。

犬にとって大切なお宝をわざわざ持ってくるのは、「大好きなあなたにこれを見せたい」「大好きなあなたと一緒に遊びたい」という、純粋な友情の証です。

このとき、おもちゃを渡してくれないこともありますが、それは決して意地悪ではなく「これを見せてあげるから、僕に注目して！」というアピールなのです。共有する時間を楽しもうとする、とても友好的な行動と言えます。

3.体をピタッとくっつけてくる

座っているときに足元に寄ってきたり、背中やお尻をピタッと飼い主の体に押し付けてきたりすることはありませんか？これは、犬がその人を仲間として認め、隣にいると安心できると感じている証拠です。

野生時代の名残で、犬は背後を守り合うことで仲間と信頼を確かめてきました。そのため、無防備な背中を預けるのは「あなたなら僕の背中を任せられる」という強い絆の表れです。ただそばにいたいという、言葉のない温かいメッセージを受け止めてあげてください。

4.優しくじっと見つめてくる

犬が攻撃的なときは目をそらさず睨みつけますが、友達と思っている相手を見つめるときは、視線がとても穏やかで柔らかいのが特徴です。

実は、犬と信頼し合っている人が見つめ合うと、双方の脳内に「オキシトシン」という幸せを感じるホルモンが出ることが科学的に証明されています。

これは、まるで親友や家族とゆっくり会話を楽しんでいるような状態です。愛犬が優しい目であなたを見てきたら、それは心から「大好きだよ」と伝えている、幸せなコミュニケーションの時間なのです。

5.あくびを真似する

「あくびがうつる」という現象は、実は犬と人間の間でも起こります。これは心理学的に「共感」の表れと言われており、相手の感情や状態に強く関心を持っているときに起こりやすい現象です。

あなたがふとあくびをしたとき、それを見ていた愛犬もつられてあくびをしたら、それは愛犬があなたの動きをよく観察し、心がつながっているサインかもしれません。

親しい友達同士だからこそ起こる不思議なシンクロニシティ（同調）であり、絆が深いことを物語っています。

犬にとっての「友達」とは？

犬はもともと群れで生活する動物なので、相手との関係性をとても大切にします。犬にとっての「友達」とは、上下関係のある厳しいリーダーというよりも、一緒にいて心が安らぎ、喜びを分かち合える対等なパートナーに近い存在です。

飼い主に対して「この人は守ってくれるし、一緒に遊ぶと楽しい」と感じたとき、犬は家族以上の友情を感じます。しつけも大切ですが、こうした対等な安心感を築くことが、犬との生活をより豊かで幸せなものにしてくれる第一歩となります。

もっと仲良くなるためのコツ

愛犬が友達としてのサインを送ってくれたら、飼い主からも「私も大好きだよ」と応えてあげることが大切です。サインに気づいたら優しく名前を呼んであげたり、心地よい場所をなでてあげたりしましょう。

ただし、仲良くなりたいからといって無理に追いかけ回したり、寝ているのを邪魔したりするのは逆効果です。犬が「一人の時間」を求めているときはそっとしておき、犬のペースを尊重してあげることが、長く続く「親友」のような信頼関係を築くための近道になります。

まとめ

犬が友達に見せるサインは、どれも健気で愛情にあふれたものばかりです。お腹を見せたり、あくびがうつったりするのは、あなたを心から信頼している証拠です。

日々の忙しさの中でも、こうした小さなメッセージを見逃さず、愛情を持って接してあげましょう。言葉は通じなくても、心の通い合った最高のパートナーになれるはずですよ。