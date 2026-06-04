柴犬が絶望した瞬間の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万9000回再生を突破し、「絶望感すごいw」「人生1周目すぎて可愛い」「めっちゃ愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『布を引っ張れば、玄関のおもちゃが取れる』と勘違いしている犬→失敗してしまい…明らかに『絶望する瞬間』】

おもちゃが玄関に落下

TikTokアカウント「shiba_genta」では、柴犬『げんた』くんの暮らしが紹介されています。ある日、げんたくんのお気に入りのおもちゃが玄関へ落ちてしまったそうです。しかし、げんたくんにはひとつ問題がありました。どうしても玄関へ降りたくないのです。

そこで、視線を向けたのは、おもちゃの手前に落ちていた黒い布。「これを引っ張れば、おもちゃも一緒についてくるかも」と思ったのでしょうか。もしかすると過去に似たような成功体験があったのかもしれません。げんたくんは前足を使い、一生懸命に黒い布を手前へ引き寄せ始めたそうです。その姿は真剣そのもの。頭の中では、すでに作戦成功まで見えていたのかもしれません。

絶望の表情にクスッ♪

そしてついに、げんたくんは黒い布を引き寄せることに成功。咥えて持ち上げ、「やった！」と言わんばかりの様子を見せたそうです。しかし次の瞬間、げんたくんは固まります。

肝心のおもちゃは、最初に落ちた場所からまったく動いていなかったのです。しばらく状況を理解しようと見つめたあと、げんたくんは黒い布をポトリ。そこから見せたのは、誰が見てもわかるほどの絶望した表情だったとか。

そのまま力なくたたずむ後ろ姿は、どこか哀愁たっぷり。頑張ったからこそ伝わってくる切なさに、多くの人が思わず「助けてあげたい…！」と感じてしまったのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「思ってたんと違ったのねw」「これだけで一本映画が撮れそう(笑)」「何回でも見てられる」など沢山の反響がありました。

不器用で愛おしい

そんなげんたくん、実はベルを鳴らす練習も頑張っているそうです。使っているのは、上から軽く押せば「リーン」と鳴る一般的なベル。しかし、げんたくんはなぜか押し方が少し独特。

前足で一生懸命ベルを押さえるものの、微妙に力のかけ方が違うのか、なかなか音が鳴りません。それでも本人は大満足らしく、「できた！」と言わんばかりの誇らしげな笑顔を見せるのだとか。

一生懸命でちょっぴり不器用なところこそ、げんたくんの愛されポイントなのかもしれませんね。

TikTokアカウント「shiba_genta」には、げんたくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_genta」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。