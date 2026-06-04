ボッシュホームコンフォートジャパンは、3月13日〜3月16日の4日間、全国の20代〜60代の年代ごとに男女各50名ずつ（計500名）を対象に、「梅雨の時期のエアコン掃除と半晦日に関する調査」を実施した。日立ルームエアコン「白くまくん」を開発・製造する同社では今回、梅雨のシーズンを前に、生活者の意識と対策の実態について調査を行った。梅雨は、洗濯物が乾きにくかったり、室内の湿気、カビ・ニオイが気になるなど、住まいの不快が一気に高まりやすい時期になる。調査の結果、エアコンのニオイ・カビへの関心が高いものの、対策をしていない人が7割以上という実態が明らかになった。加えて、年末の大掃除から半年の節目にあたる6月末の“半晦日小掃除”に関する認知も調査したところ、認知度は低かったものの、半晦日を掃除のきっかけとして前向きに受け止める層が一定数いることがわかった。

例年、6月から7月にかけて訪れる梅雨の時期は、「洗濯物が乾かない」や「室内がジメジメする」など、生活の快適さを損なう課題が多く発生する。同時にこの時期は、湿度上昇にともなうニオイやカビのリスクが高まる季節でもある。同社では、生活者が梅雨の時期の困りごとや掃除に対してどのような意識を持ち、どのようなハードルを感じているのかを明らかにすることを目的として、今回の調査を実施したという。





まず、梅雨の時期の困りごとを聞いたところ、半数近くの人が「洗濯物が乾かない」（49.6％）を挙げ、第1位になった。次いで、「室内がジメジメする・湿度管理が難しい」（38.6％）や「生乾き臭がする」（30.2％）、「カビの発生」（29.2％）など室内環境に関わる項目が困りごととして挙げられた。





梅雨の時期にニオイとカビが気になる場所をそれぞれ聞いたところ、異なる傾向が見られた。「ニオイ」が気になる場所としては、「エアコン」（24.2％）が最も多い結果となり、年代が若い人ほど「エアコン」のニオイが気になる傾向にある。次いで「浴室」（18.6％）、「トイレ」（14.8％）が続いた。





一方でカビが気になる場所は、「浴室」が36.4％となり、次いで「エアコン」（22.0％）となった。カビでも「エアコン」は若い年代ほど気になる傾向があることがうかがえる。





エアコンのニオイやカビが気になるという回答が多かった一方、「梅雨の時期にエアコンのニオイ・カビ対策をしているか」との質問に対しては、「対策をしていない」という回答が73.2％にのぼり、多くの人が気になりつつも対策していない現状が浮き彫りになった。





梅雨の時期にエアコンのニオイ・カビ対策をしない理由については、「掃除の仕方がわからないから」が41.8％で最多となり、「面倒くさいから」（32.0％）を上回る結果となった。同社では、エアコン本体の外装、フロントパネル、フラップ（ルーバー、風向板）、エアフィルター、ホコリキャッチャー（ダストボックス）、フィルター掃除ユニット、室外機まわりなどは、家庭で手入れが可能な場所だと紹介している。





歳末に行われるいわゆる大掃除から半年の節目となる6月末に行う、普段よりは大がかりな掃除を指す「半晦日（はんみそか）小掃除」を知っているかと聞いたところ、「知らない」と答えた人は89.8％と、浸透していないことがわかった。





「半晦日小掃除」を知っている人のうち、実際にしたことがある人は80.4％、したことがない人は19.6％だった。





「半晦日小掃除を知らない人」と「半晦日小掃除を知っているが、したことがない」人を対象に、「半晦日」（6月末日（6月の晦日））をきっかけに「掃除をしてみたいと思うか」という質問をしたところ、「とても思う」と「まあ思う」を合計して、約半数が「思う」と前向きな姿勢を示した。





なお、半晦日に掃除をするメリットとしては、「ホコリやカビが溜まりにくくなる」（43.4％）や「年末の大掃除がラクになる」（43.0％）などが期待されていることがわかった。





半晦日のタイミングでニオイ・カビ対策で優先的に掃除したい場所は、「エアコン」（51.4％）が1位となり、「浴室」（41.2％）を上回った。

今回の調査の結果、梅雨の時期にエアコンのニオイやカビを気にしている人は多いものの、7割以上が「対策していない」、さらにそのうちの4割以上が「掃除の仕方がわからない」という理由で行っていない現状が浮き彫りとなった。一方で、1年の折り返し地点である6月末に掃除を行う「半晦日小掃除」については、認知は低いものの内容を知ることで約半数の人が「やってみたい」と回答しており、特に「エアコン」が優先的な掃除場所として挙げられた。同社では、梅雨の時期に気になるエアコンのニオイやカビの対策として、さらにその先の夏本番を快適に過ごせるよう、6月末の「半晦日」という節目に正しいエアコンの手入れを行うことを推奨している。

［調査概要］

調査名：梅雨の時期のエアコン掃除と半晦日に関する調査

調査方法：インターネット調査

調査対象者：全国20代〜60代 各年代の男女50名ずつ（合計500名）

調査期間：3月13日（金）〜3月16日（月）

調査主体：ボッシュホームコンフォートジャパン

有効回答数：500名

ボッシュホームコンフォートジャパン＝https://www.bosch-homecomfortgroup.com