口腔は、食べ物を細かくして取り込むための機能を備えた消化管の入り口です。また、鼻腔と共に呼吸器の末端としての役割も担っています。そして、口腔粘膜と体表の皮膚との境界を赤唇縁といい、一般的に唇と呼ばれています。では、口腔はどのような構造になっているのでしょうか。

まず、口腔は前方を口唇、側部を頬、上部を口蓋、下部を口腔底によって囲まれ、底部には舌があります。舌は粘膜で覆われた卵形の筋肉性の突起で、十分に伸ばすと7〜8mの長さになります。筋肉がよく発達し、咀嚼、嚥下、発音なども担う重要な器官です。

歯を境に、舌などがある内側を固有口腔、外側を口腔前庭といいます。また、口腔の上部の口蓋は、骨のある硬い部分を硬口蓋、後ろの柔らかい部分を軟口蓋といいます。歯の数は、乳歯は20本ですが、永久歯に生え変わると28本（親知らずを除く）になります。歯以外の口腔の組織は、表面が粘膜によって覆われていて、常に唾液で潤っています。

唾液は血液からつくられ、さまざまな成分を含む弱アルカリ性の液体で、健康な成人では1日に約1.5L分泌されています。唾液を出す唾液腺は、大唾液腺と小唾液腺とに分けられ、大唾液腺には耳下腺・舌下腺・顎下腺があり、小唾液腺には口唇腺・頬腺・口蓋腺などがあります。

漿液性の唾液は主に耳下腺から分泌され、粘液性の唾液は主に顎下腺から分泌されます。唾液の性質は自律神経によって支配されており、副交感神経が優位にあると漿液性のサラサラな唾液が多く分泌され、交感神経が優位にあると少量の粘度の高い唾液が分泌されます。唾液は、食べることを助けたり、口内環境を維持するなど、口腔内でさまざまな役割を担っているため、ドライマウスにならないよう分泌を促すことが大切です。（監修：健康管理士一般指導員）