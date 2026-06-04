戦後を代表するスーパースターの一人、小林旭（８７）が４日、東京・浅草公会堂でコンサート「永久不滅のマイトガイ」の東京公演を行った。「昔の名前で出ています」や「熱き心に」など、メドレーを含む全１９曲を約１時間５０分にわたり歌い上げ、約１０００人のファンを前に公演名通り永久不滅の健在ぶりを見せつけた。

２０２４年に座骨を降り、「体調は悪くないけど、動くことにおいてこんなはずじゃなかったなということが多い。座骨の障害というのかね、ふとした瞬間に脚のしびれになったり手のしびれになったり、何かの拍子に痛みがとんでもないところに出てきてね」と、現状を説明。

健康法を「もう癖（へき）になっているけどね、サプリだけでもって何十と、ちょっとＣＭを見て、ああいいなってフィーリングで、効くかもしれないなと思うと買っちゃったりする。それで、１年ぐらいやってみると効かないな、やめたの繰り返しで、４０種類ぐらいいろいろ飲んでいる」と明かした。

１１月で米寿を迎えることを記念した８８カ所のイベントは、当初は四国八十八カ所を歌で回るというアイデアから発展したもの。「終わった段階で８９歳で、８９の厄でもって死んでしまうかもしれない」とブラックジョークを飛ばしつつ、「それを過ぎて９０いくつまで生きるかもしれない」とも述べた。

今年は日活デビュー７０周年で１１月には米寿を迎える記念イヤーとあって８８カ所で各種イベントが組まれているアキラ。今後もＡＩ小林旭やＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設、新曲発売などが予定されている。