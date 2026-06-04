ＡＫＢ４８で長らくセンターを務めた前田敦子が４日までに自身のインスタグラムを更新。ドレス姿のオフショットを公開した。

前田は「映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに、花束プレゼンターとして登壇させていただきました。本当に光栄に思います」と報告。

映画について「本編はもう後半涙が止まりませんでした。１組のカップルの物語で本当に愛おしい２人の姿が他人事ではなく『もしあの時、ああしていたらどうなっていたんだろう？』と、自分の人生と２人を重ね合わせふとした瞬間を思い返したり、心にそっと刻まれる素晴らしい作品です」とつづった。

さらに「ク・ギョンファンさんとキム・ドヨン監督のお人柄も本当に素晴らしくてとても楽しくてとにかく温かいお二人でした！こういう素敵な出会いがあるとよしまた頑張ろうって思えますね。」とつづり、２ショットなどをアップ。「またお会いできる日を心から楽しみにしています この映画がたくさんの人の心に届きますように。皆さん劇場でご覧になってみてください ７月３日全国公開です」と投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ドレス似合いすぎてる綺麗」「どんな映画か気になる！！」「美しすぎてびっくり」「あっちゃん笑顔かわいいほんと」「ドレスも似合うし素晴らしきビジュアル最高過ぎ」「日に日に綺麗さ増してる」「指の先まで綺麗」「とびっきりの笑顔」などの声が寄せられている。