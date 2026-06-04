X JAPANのYOSHIKIさんがプロデュースする8人組グループ・XYのメンバー3人が、7月1日をもって卒業することを、4日に公式サイトが発表しました。

公式サイトは、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と発表。続けて「3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします」と報告しました。

最後に「これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっています。

XYは、2022年にYOSHIKIさんがプロデュースするオーディション番組『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』から誕生したグループ。2023年6月30日にYOSHIKIさんがプロデュースした楽曲『CRAZY LOVE』で、13人組としてメジャーデビュー。メンバーの入れ替わりなどをへて現在はHAYATOさん、JAYさん、KANJIさん、KICEさん、P→★さん、RAIAさん、KOSEIさん、MITCHYさんの8人で活動しています。